Non c’è niente di meglio che fare la nanna insieme ai fratellini: lo sa bene questo cucciolo dolcissimo in cerca di coccole – VIDEO

I fratellini del video di oggi sono davvero molto dolci. Questi due cagnolini, con il loro gesto, hanno fatto emozionare gli spettatori.

I cuccioli sono molto dolci. Fin dal momento della nascita, iniziano a stringere rapporti intensi con le creature che gli stanno attorno. In particolare, è il legame con i fratellini e la mamma a essere predominante. Ovviamente, non tutti i piccoli possono godere di tale vantaggio. Ci sono animali, infatti, che partoriscono un solo figlioletto. Nel caso dei cani, però, non è così.

Il video di oggi ne è la perfetta dimostrazione. Il protagonista è così dolce da essere riuscito a conquistare il cuore di tutti gli spettatori. Si tratta di un comportamento diffuso, ma che è sempre in grado di stupire per la grande complicità.

Questi due fratellini sono insperabili: tanta dolcezza nel momento del pisolino

I cagnolini soffrono molto della lontananza dai loro fratellini. Nascono insieme, imparano i primi insegnamenti della mamma e iniziano a socializzare proprio tra loro. Bastano pochi giorni per sviluppare un legame indissolubile. Solitamente, quando vengono adottati, non riescono a staccarsi facilmente dagli altri cuccioli.

Il video in questione mostra quando sia importante anche il contatto fisico. Nella prima clip, è possibile assistere alla presenza di diversi piccoli. Alcuni sono intenti a esplorare l’ambiente circostante, mentre uno è profondamente addormentato. È sdraiato su un morbido cuscino colorato e niente sembra infastidirlo. Uno dei Labrador, all’improvviso, decide di unirsi a lui.

Si avvicina in modo goffo, con la tipica camminata da cucciolo maldestro e ancora instabile sulle zampe. Lentamente si sdraia sopra la schiena del fratellino, poggiandogli una mano sulla testolina. Alla fine, lo stringe in un caloroso abbraccio, lasciandosi andare al sonno. Entrambi sono sentirsi protetti in quel contatto.

Si tratta di una scena dolcissima, ma affatto rara. È un comportamento tipico dei cuccioli che, dopo le prime settimane, imparano a relazionarsi, con maggiore consapevolezza, con il proprio corpo e con quello degli altri cuccioli. I commenti sono stati più che positivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Funny Pets (@funniest_pets)

La maggior parte delle persone che ha visto il filmato è rimasta davvero affascinata. Ha provato tante emozioni diverse, caratterizzate da un eccesso di tenerezza. C’è chi ha definito adorabili i due fratellini e chi ha espresso il desiderio di accoglierli tutti a casa propria. Non bisogna dimenticare che, solitamente, i piccoli di Labrador non sono complici solo nel momento del pisolino, ma anche per le marachelle più vivaci e intraprendenti