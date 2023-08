Neonati, ecco perché portano i piedini alla bocca: è fondamentale per 4 ragioni

Vedi il tuo bambino portarsi i piedini alla bocca? Non preoccuparti è del tutto naturale: scopri perché serve per la sua crescita.

Soprattutto per le donne che stanno affrontando per la prima volta la maternità, può succedere di vedere il proprio bambino compiere alcuni gesti particolari o inaspettati e di conseguenza interrogarsi sulla ragione per cui ciò stia succedendo.

Uno tra questi riguarda il fatto che i bimbi tendano a prendersi i piedini e a portarli alla bocca. Se non si conoscono le ragioni legate a questo gesto si potrebbe cercare di scoraggiarlo, quando invece è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio bambino. Direttamente da Tik Tok la @dott.ssa_chiara_morelli spiega le quattro ragioni principali per cui i bambini piccoli, dai quattro mesi di età in poi, compiono il gesto di afferrare i piedini e di portarli alla bocca.

Ecco le 4 ragioni dietro a questo comportamento dei bimbi

Innanzitutto bisogna ricordarsi che la bocca è uno dei mezzi fondamentali grazie ai quali i neonati iniziano a conoscere il mondo circostante e proprio per tale ragione è normale vedere che prendano tutto quello che li circonda e lo portino alla bocca. Per quanto riguarda i loro piedini in particolare riuscire ad afferrarli e portarli verso la bocca significa innanzitutto aver scoperto l’esistenza di questa parte del corpo. I bimbi non solo devono scoprire il mondo circostante, ma devono imparare anche a conoscere sé stessi.

Quando si portano i piedini alla bocca riescono a captare e a ricevere delle informazioni che arrivano direttamente dalla periferia del loro corpo, poiché si tratta di una zona ricca di terminazioni nervose. Masticandoli e ciucciandoli quindi iniziano ad assumere consapevolezza sul loro stesso corpo e sulle loro sensazioni, andando a migliorare inoltre le capacità del sistema nervoso.

Compiere questo gesto è importante anche per il fatto che si impegnino nel sollevare le ginocchia e ciò serve per iniziare a far sviluppare i muscoli dell’addome, parte del corpo fondamentale che serve per compiere bene o male qualsiasi altro movimento. L’ultima ragione per cui questo gesto è così importante è che, riuscendo a sollevare la gamba, il bambino entra nella prima fase che lo porterà successivamente a rotolarsi su un fianco e di conseguenza a gattonare. Trattandosi di uno step preliminare servirà ovviamente del tempo prima che posta effettivamente iniziare a muoversi in autonomia, ma per tale ragione non bisogna interferire con i suoi tentativi e i suoi comportamenti.