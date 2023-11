Natale si avvicina: quanto cosa il panettone di Damiano Carrara? Non solo il tradizionale

Il Natale è ormai alle porte ed è tempo di pensare al panettone: avete idea di quanto costa quello di Damiano Carrara. Scopriamolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che non può essere Natale senza mangiare una fetta del panettone, che poi alla fine diventa una corsa sfrenata a comprare quello che piace di più: ormai negli anni sono davvero tanti i gusti che sempre di più è possibile reperire negli scaffali del supermercato.

Ebbene, una idea carina potrebbe essere quella di comprarne uno diverso da solito, come ad esempio quello proposta da Damiano Carrara noto chef e ormai da tanti anni presenza fissa della televisione italiana, una presenza davvero molto gradita da moltissimi telespettatori. Cosi come si vede sul suo sito ufficiale, il giovane propone diverse idee.

Panettone di Damiano Carrara: oltre quello tradizionale anche altre idee

Si parte con il panettone tradizionale del costo di 52 euro: tradizionale con canditi e glassa alle mandorle, fatto al forno con doppia lievitazione naturale e confezionato senza conservanti e al fresco, proprio secondo la sua ricetta. Tra gli ingredienti al suo interno: farina “00”, burro (latte), zucchero semolato, uova di categoria A, lievito madre, miele, arancia candita, limone candito, cedro candito, mandorle amare, mandorle dolci, amido di riso, cacao in polvere (può contenere tracce di latte e frutta a guscio), scorza di arancia, scorza di limone, semi di bacca di vaniglia del Madagascar, uva sultanina, sale marino. Ma non finisce qua.

Insomma le idee di Damiano Carrara non si esauriscono con il panettone classico, sempre sul sito ufficiale è possibile trovare anche altre opzione che magari i più scettici potrebbero scartare dal principio, ma che invece possono essere presi in considerazione anche solo per un assaggio.

Troviamo il panettone con mandarino semi-candito e cioccolato al latte caramellato, si tratta sempre di un prodotto artigianale da forno a doppia lievitazione naturale, confezionato fresco, gli ingredienti sono: farina “00”, zucchero semolato, miele acacia, burro, mandarino semi-candito, uova di categoria A, lievito madre naturale, cioccolato al latte caramellato (caramello (latte intero, zucchero), burro di cacao, zucchero rosso, pasta di cacao ottenuta delle fave di cacao, latte intero in polvere, lecitina di soia), arancio candito, limone candito, scorza limone, scorza arancia, sciroppo di glucosio, semi di bacca di vaniglia del Madagascar, sale marino, mandorle amare, mandorle dolci, amido di riso, nocciole, cacao in polvere (può contenere tracce di latte e frutta a guscio), zucchero estruso per glassa. Il prezzo è di 55 euro.

E poi il Panettone Edizione Limitata 2023, composto da pinolo, mela annurca, cedro, glassa al cioccolato bianco caramellato ed oro sempre a doppia lievitazione naturale, tra gli ingredienti: farina “00”, burro (latte), mela annurca candita, pinolo, uova di categoria A, lievito madre, zucchero semolato, cioccolato bianco caramellato 35% (caramello (latte intero, zucchero), burro di cacao, zucchero rosso, latte intero in polvere, lecitina di soia), limone candito, cedro candito, arancia candita, scorza arancia, scorza limone, semi di bacca di vaniglia del Madagascar, sale marino. Il prezzo è di 89 euro.