Natale senza stress con i bambini: i segreti di “sopravvivenza” per godersi veramente le feste

Come trascorrere le vacanze di Natale senza stress con i bambini? Ecco i segreti per affrontare le feste nel modo più tranquillo possibile.

Le feste di Natale stanno per arrivare, manca meno di un mese, e già state pensando a come fare per trascorrerle nel migliore die modi? Bambini che litigano, genitori che si stressano, sono cose che accadono in tutte le famiglie, ma come fare per ridurre al minimo i disturbi?

Le feste di Natale, a volte si sa, possono essere davvero stressanti per i genitori che hanno figli. Ecco allora come fare per trascorrerle al meglio senza stravolgere completamente la serenità dei genitori. Il Natale è senza dubbio una delle feste più attese dell’anno, ma soprattutto per i bambini il momento è sicuramente magico, questo non vuol dire che gli adulti non debbano stare sereni. Ecco qualche consiglio per passare feste nel migliore dei modi.

Natale senza stress con i bambini? Ecco come fare per trascorrere delle serene feste, per davvero!

Il Natale per tutti i bambini è un momento molto emozionate. Avranno finalmente la possibilità di sapere se Babbo Natale ha portato loro tutti i doni che volevano, se sono stati buoni e hanno meritato quello che desideravano. Anche per gli adulti però queste feste sono speciali, sono un modo per stare tutti in famiglia uniti, discutere senza fretta, scambiarsi dei regali, organizzare tombolate con parenti e amici.

Insomma i rituali da fare sono davvero tanti: ecco allora come trascorrere delle serene feste di Natale, senza inutili tensioni. Qualche consiglio è offerto dalla dottoressa Annabel Sarpato, psicologa che lavora presso il Centro di Psicoterapia Psicodinamica Eric Berne a Gravellona Toce e che ha il suo blog Psicologia per bambini felici, come riporta Nostrofiglio.it.

Secondo le parole della dottoressa, innanzitutto i genitori non si devono sentire agitati per la ricerca della perfezione. Tavola perfetta, regali perfetti, sono tutti segnali di stress che non solo allontanano dal vero senso del Natale, ma irritano anche i bambini. I piccoli sono come spugne e assorbono il clima emotivo attorno a loro per cui non tollerano il perfezionismo. Un bambino tranquillo lo è solo se un genitore gli dà questo esempio.

Quello che importa davvero a Natale è anche trascorrere del tempo con i bambini, tenendo conto delle loro esigenze, senza stravolgere la loro routine e senza stravolgere gli orari della nanna e della pappa. Anche le visite ai parenti non devono essere vissute dai bambini come qualcosa di forzato, ma piuttosto come un momento di condivisione allegra. È importante dunque non stressarsi per non stressare nemmeno i bambini!