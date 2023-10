Nascondere la pancia con i vestiti: i capi che non devono mai mancare nell’armadio

Nascondere la pancia con i vestiti è possibile, ecco come fare e quali sono i capi che permettono questo trucco.

Nascondere la pancia può essere un vero e proprio problema a volte. Magari qualcuna vuole creare degli outfit che potrebbero oscurare i chili di troppo. In questo modo, si può migliorare la propria immagine in attesa di ritornare in forma. Anche se bisogna accettare il proprio corpo così com’è, ci sono infatti alcuni trucchi che permettono proprio di nascondere la pancia.

Quali? Per metterli in pratica bisogna scegliere il giusto abbigliamento. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Nascondere la pancia: ecco gli outfit migliori

Nascondere la pancia è possibile con la giusta combinazione. Bisogna soltanto avere tanta creatività e sapere come fare per far apparire la propria silhouette snella e slanciata. In particolare, ci sono determinati capi d’abbigliamento che non dovrebbero mai mancare nel proprio armadio.

I pantaloni cropped a vita alta, se non addirittura altissima, sono il primo esempio di capi ideali da indossare per nascondere la pancia. Magari possono essere abbinati anche a una grande cintura che copra bene la fastidiosa pancetta e snellisca al punto giusto. Similmente, il blazer lungo è il capo da indossare per coprire la pancetta. Anzi, con l’arrivo delle basse temperature può essere l’alleato ideale per creare outfit belli da vedere e comodi da indossare.

Ancora, un altro capo d’abbigliamento da provare e riprovare in diverse combinazioni è il cardigan lungo. Con i giusti colori, questo capo d’abbigliamento può essere scelto anche per le giornate lavorative e le occasioni più formali. Un’altra alternativa può essere quella di indossare una gonna a vita alta. Quest’ultima è l’ideale per dare al corpo un effetto snellente. Anche in questo caso bisogna prestare attenzione ai colori, scegliendo quelli chiari e magari anche il bianco, ottimo per snellire.

Infine, come opzione si può scegliere una maglietta con scollo a V. Può sembrare strano, eppure queste magliette fanno miracoli quando si pensa a coprire la pancia. Inoltre, con i giusti abbinamenti, la maglia con scollo a V può attirare l’attenzione degli altri e può essere elegante e unica. In definitiva, ora si conoscono tutti i capi da indossare se si vuole nascondere l’odiosa pancetta e si vuole acquisire una maggiore fiducia nei propri mezzi. Non resta far altro che sperimentare e magari trovare la combinazione di capi d’abbigliamento che fa al proprio caso.