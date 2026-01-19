Nanoplastica capelli: protocollo del trattamento 2026 di Keratin Europa

La nanoplastica capelli nel 2026 non è più solo una tendenza, ma una procedura professionale completa per la trasformazione profonda della struttura dei capelli. In Keratin Europa consideriamo la nanoplastica come un potente strumento per lavorare con capelli spessi, densi ed etnici, dove la cheratina classica o il botox non danno più i risultati desiderati.

La caratteristica principale della nanoplastica capelli è la modifica permanente della forma del riccio. Dopo il trattamento, i capelli non tornano alla struttura precedente nemmeno dopo il completo lavaggio del prodotto. Proprio per questo la nanoplastica è considerata il più potente trattamento di stiratura, superiore per efficacia sia al botox che alla cheratina.

Allo stesso tempo è importante capire: l’alta efficacia richiede sempre un approccio professionale. La nanoplastica non è una procedura universale “per tutti”, ma richiede il rigoroso rispetto dei protocolli e la valutazione delle condizioni dei capelli.

A chi si può fare il trattamento di nanoplastica per capelli?

Prima di eseguire la nanoplastica o cheratina, la fase obbligatoria è la diagnosi del grado di danneggiamento dei capelli. Questa procedura appartiene alla categoria dei trattamenti aggressivi rispetto al botox e alla stiratura alla cheratina, quindi è ammessa solo per capelli con 1° e 2° grado di danneggiamento.

Primo grado di danneggiamento

Si tratta di capelli completamente naturali che:

non sono stati sottoposti a colorazione sulle lunghezze,

non hanno avuto contatto con procedure chimiche (decolorazione, permanenti, decapaggi, nanoplastica),

hanno conservato la densità e l’elasticità naturale.

Per questi capelli si esegue il test di porosità, senza necessità del test di elasticità. Temperatura consigliata a partire da 230°C.

Secondo grado di danneggiamento

A questa categoria appartengono i capelli:

colorati con coloranti professionali con ossidante fino al 6%,

senza uso di colorazioni da supermercato,

in generale in buone condizioni visive.

Anche qui si esegue il test di porosità, mentre il test di elasticità si applica solo con struttura molto sottile. Temperatura consigliata a partire da 230°C.

Importante: la nanoplastica non può essere eseguita su capelli fortemente danneggiati, decolorati, fragili e assottigliati – questa è una controindicazione diretta.

Protocollo passo dopo passo della procedura di nanoplastica

Lavare i capelli con shampoo preparatorio, se indicato dal produttore. Asciugare i capelli al 50-100% a seconda del riccio, dello spessore dei capelli, prestando nuovamente attenzione alle raccomandazioni del produttore. Dividere i capelli in 4 parti. Applicare il prodotto di nanoplastica, allontanandosi dal cuoio capelluto, rimuovere l’eccesso. Tempo di posa da 30 a 90 minuti, seguire le istruzioni del produttore. Successivamente il prodotto viene completamente risciacquato dai capelli con acqua, senza usare shampoo. Asciugare i capelli al 100%. Dividere i capelli in 4 parti. Applicare il prodotto di cheratina, allontanandosi dal cuoio capelluto, rimuovere l’eccesso. Tempo di posa 20-30 minuti. Asciugare i capelli al 100%, alternando aria calda e fredda. Evaporare il prodotto a temperature in base allo spessore dei capelli e al grado di danneggiamento. Durante l’evaporazione orientarsi sulla friabilità delle stirature per capelli. Far raffreddare i capelli. Lavare accuratamente i capelli con acqua o shampoo a scelta. Applicare maschera, far agire, risciacquare. Asciugare i capelli con phon.

Dove acquistare i migliori prodotti per nanoplastica capelli 2026?

I nanoplastica capelli prodotti professionali richiedono un rigoroso controllo di qualità, origine originale e corrette condizioni di conservazione. Nel negozio online Keratin Europa sono presenti solo brand verificati, adattati al mercato europeo e alle reali esigenze dei professionisti.

Qui troverete:

formule originali senza formaldeide,

prodotti per diversi tipi di capelli – da slavi ad afro,

volumi professionali e supporto consulenziale.

Keratin Europa non è solo un negozio, ma una piattaforma per professionisti che lavorano per risultati e reputazione.

Top prodotti per la stiratura capelli ricci di Keratin Europa

Nanoplastica Wennoz Coffee Green Protein Complex Discipline

Nuova tecnica per capelli professionale di nuova generazione, sviluppata per la stiratura profonda di capelli di qualsiasi tipo, inclusi afro. La formula non contiene formaldeide e composti tossici, non ha odore pungente ed è confortevole da utilizzare.

La sinergia di estratto glicolico di caffè verde, complesso proteico, vaniliplasti e menta garantisce:

tiraggio capelli ricci duraturo,

ripristino della struttura,

elasticità e lucentezza specchiata.

Il risultato sono capelli completamente disciplinati, morbidi e vitali con effetto fino a 3-6 mesi.

Nanoplastica cisteina Luxliss Cysteine Smoothing Treatment – 1000 ml

Potente nanoplastica alla cisteina per ricci densi, spessi e voluminosi. Ideale per capelli naturali e colorati di buona qualità.

La combinazione di cisteina, cheratina e olio di argan:

liscia anche i ricci elastici,

mantiene densità e flessibilità,

esclude rottura e secchezza.

Particolarmente efficace per capelli di tipo afro, caucasico, turco e arabo. La formula senza formaldeide garantisce un risultato stabile e prevedibile con un nuovo trattamento lisciante capelli.

Nanoplastica Felps Omega Zero Black Uniq – 250 ml

Nanoplastica universale per stiratura naturale e ripristino. Adatta a tutti i tipi di capelli – da sottili ad afro.

La formula senza formaldeide garantisce:

levigatezza e docilità,

lucentezza naturale,

conservazione della struttura naturale dei capelli.

La sigillatura termica non solo liscia, ma migliora anche la qualità generale dei capelli con un capelli lisci trattamento efficace.

Nanoplastica Felps Progressive Omega Zero Sensitive 1L

Nanoplastica delicata per capelli di tipo slavo. Creata per una stiratura permanente delicata senza azione aggressiva.

L’acido tannico, gli aminoacidi e gli oli naturali garantiscono:

levigatezza ideale,

eliminazione dell’effetto crespo,

brillantezza intensa senza appesantimento.

Adatta anche a donne in gravidanza e in allattamento grazie all’assenza di esalazioni tossiche, rappresentando i migliori liscianti per capelli sul mercato.