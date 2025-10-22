Non crederai quanto sia facile fare una torta in tazza: prova la mug cake mela e cannella

Pronta in pochi minuti, la torta in tazza mela e cannella conquisterà tutta la famiglia

Profumata, morbida e dal sapore delicato, la mug cake mela e cannella è la torta in tazza ideale per chi cerca qualcosa di veloce da preparare senza rinunciare al gusto.

La mug cake, nota anche come “torta in tazza“, è un dolce pratico e veloce, perfetto per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a una merenda golosa fatta in casa. La particolarità di questo dolce la troviamo proprio nel metodo di preparazione: gli ingredienti vengono mescolati direttamente nella tazza e, grazie al microonde, la torta cuoce in pochissimi minuti.

Per questo motivo, la mug cake è perfetta per una merenda improvvisata, una colazione golosa o per soddisfare il desiderio di dolce senza dover necessariamente accendere il forno.

Come preparare la mug cake mela e cannella: ricetta veloce senza accendere il forno

La versione della mug cake che ti proponiamo oggi è con mela e cannella, un abbinamento che richiama l’atmosfera autunnale e invernale.

Personalizza la tua torta in tazza con gli ingredienti che preferisci: noci, mandorle, confetture di frutta e molto altro. Con la mug cake puoi sbizzarrirti e creare ogni volta dolci diversi e sempre golosi!

Scopri insieme a noi come poter preparare la mug cake mela e cannella in poche e semplici mosse.

Le dosi degli ingredienti indicate qui sotto sono pensate per preparare una sola tazza di mug cake, perfetta per soddisfare la voglia di dolce improvvisa senza sprechi.

Ingredienti

1 uovo

2 cucchiai colmi di farina d’avena

4 cucchiai di latte

1 mela

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di cannella

Procedimento

La prima cosa da fare è sbucciare la mela e tagliarla a tocchetti. In una tazza sbatti l’uovo con il latte, poi aggiungi la farina d’avena e il cucchiaino di lievito in polvere per dolci. Nel caso in cui non lo dovessi avere, puoi sostituirlo con del bicarbonato. Aggiungi la mela, il pizzico di cannella e mescola per bene. Metti in microonde per circa 2 minuti a 600W. In alternativa puoi usare la friggitrice ad aria: cuoci a 160 gradi per circa 15 minuti in uno stampo per tortini monoporzione. Tira fuori e gusta la tua mug cake mela e cannella ancora calda!

Se sei alla ricerca di un’altra idea facile e veloce, prova la mug cake in versione red velvet: potrai gustare il celebre dolce americano, amato da grandi e bambini, direttamente nella tua tazza!