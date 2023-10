Mr Daniel, ecco chi è la mano fatata dei make-up delle vip: da Elodie a Giulia De Lellis

Chi è Mr Daniel? Il suo nome è spesso associato a vip del calibro di Elodie e di Giulia De Lellis, sempre impeccabili sotto le sue mani.

Nel settore del make up è ormai una vera e propria autorità. Lui si chiama Mr Daniel ed è partito da un piccolo paesino del sud Italia, per poi diventare una vera star del beauty a livello nazionale. Solo qualche anno fa il giovane truccatore partiva dalla Puglia alla volta di Milano, per inseguire il suo più grande sogno: diventare make up artist. Oggi tutti lo conoscono grazie al suo straordinario talento, ma chi è davvero Me Daniel?

Noto come “il truccatore delle influenze”, Mr Daniel ne ha fatta di strada nel tempo. Grazie alla sua incredibile bravura, l’artista pugliese riesce a trasformare ogni viso in una tela, nascondendo le imperfezioni ed esaltando quelle caratteristiche che rendono unica ogni donna. Star come Elodie e Giulia De Lellis lo adorano e si fanno truccare solo da lui per gli eventi più importanti.

Tutti lo conoscono grazie al suo talento incredibile ma, prima di arrivare a questi livelli, Mr Daniel era un ragazzo di provincia appena arrivato a Milano con una valigia piena di sogni e di speranze. Grazie a YouTube il suo nome è diventato famosissimo, per mezzo dei tanti video realizzati negli anni per la piattaforma.

Mr Daniel, tutto sul celebre truccatore delle star

Giovanissimo, Daniele Lorusso è nato in Puglia e, per la precisione, ad Altamura. Con il boom di YouTube, Lorusso inizia a pubblicare alcuni video tutorial sul suo canale personale facendosi chiamare MrDanielMakeup. Con il tempo la sua fama è cresciuta sempre di più e, grazie anche ai social, il suo nome si è fatto strada nel mondo del make up.

Oggi Mr Daniel è una vera e propria autorità nel mondo del beauty, e conta una fama senza precedenti. Con quasi 800mila followers su Instagram e canale YouTube che conta 460mila iscritti, il make up artist pugliese si annovera come una star a tutti gli effetti. Come se non bastasse, oltre alle collaborazioni con brand molto famosi collezionate nel corso degli anni, Mr Daniel ha anche davo vita ad un proprio marchio di make up. Si tratta di Nabla, nato ormai circa 10 anni fa per volere del noto truccatore.

Famosissimo sui social, è proprio sul suo profilo Instagram che Mr Daniel condivide i suoi splendidi lavori. Qui il make up artist pubblico spesso foto e video che lo vedono a lavoro mentre trucca star del calibro di Elodie, Giulia De Lellis, ma anche Giulia Valentina, Paola Turani, Francesca Chillemi e tante altre ancora.