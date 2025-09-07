Morning routine al femminile, i migliori prodotti da Sephora

La morning routine femminile richiede molta cura e attenzione ai dettagli, ma questi prodotti sono senza ombra di dubbio tra i migliori che puoi trovare da Sephora.

Nel momento in cui facciamo riferimento alla morning routine, infatti, stiamo parlando di momenti che concediamo a noi stesse per la cura e la protezione della pelle, preservandola dai danni alle cellule e facendo in modo che possa essere sempre idratata e trattata con precisione.

Una buona morning routine, se effettuata tutti i giorni con i prodotti più adatti alla nostra pelle, ci permetterà anche di ottenere un effetto anti-age, così da ritardare considerevolmente i primi segni dell’invecchiamento, derivanti dalle rughe, e rallentare gli effetti del tempo sul viso.

Per ottenere questi risultati, però, dobbiamo affidarci a prodotti mirati. Tra i migliori, e facilmente acquistabili su Sephora, troviamo i seguenti.

Morning routine al femminile: questi prodotti li trovi tutti da Sephora

Per avviare al meglio ogni giornata, sappi che è essenziale dormire a sufficienza (almeno sette ore a notte) e bere subito un ampio bicchiere d’acqua per idratare l’organismo. Poi possiamo dedicarci a un po’ di stretching o mindfulness, per rilassare mente e corpo, e successivamente passare ai prodotti skincare da applicare sul viso.

Uno dei più consigliati e acquistati su Sephora è il The Project Pad, ovvero dischetti tonificanti ed esfolianti alla rosa. Si tratta di un’innovazione nel campo beauty che permette di ottenere una pelle liscia e luminosa dopo l’applicazione. Il costo è di circa 29,90 €.

Un altro prodotto da inserire nella routine è il Watermelon Glow, mini tonico astringente con pH bilanciato e BHA illuminanti al profumo di anguria. Costa 17,50 € e, come riportato sul sito di Sephora, nei test effettuati su diverse donne è stato riscontrato che dopo due settimane l’aspetto dei pori risultava migliorato fino al 100%.

Grazie a questi prodotti, la tua morning routine diventerà perfetta

Un altro must è il Well Off, detergente viso dal prezzo di 25,50 €, sempre acquistabile su Sephora. È ottimo per struccarsi o semplicemente per lavare il viso al mattino, lasciando la pelle morbida e idratata, delicato sugli occhi e senza residui.

Infine, ma non per importanza, troviamo il gel crème idratante Byoma, disponibile a 18 € nella confezione da 50 ml e a 36 € in quella da 100 ml. È una crema idratante perfetta da applicare dopo la detersione, ottima anche come base trucco, perché nutre in profondità creando un vero e proprio strato protettivo.