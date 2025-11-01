Morbidi, filanti e geniali | tutta la bontà della pizza in formato pocket

di

Pizza pocket morbidi e filanti, irresistibili e facilissimi da preparare. Tutta la bontà della pizza in versione mini, perfetti per buffet, aperitivi e serate tra amici!

Pizza pocket: così morbidi filanti e geniali che li rifarai spesso! Una bontà in formato mini delizioso, per i sabato sera con gli amici!

Hai presente quando hai voglia di pizza, ma non della solita pizza tonda e cerchi qualcosa di più sfizioso, magari da mangiare con le mani? Ecco, i pizza pocket sono la risposta perfetta. Soffici, caldi, con quel cuore filante che ti conquista al primo morso, praticamente uno tira l’altro! Parliamo infatti di veri e propri bocconcini che spariscono dal vassoio in un lampo e ogni volta che li faccio anche la doppia dose non basta, succede sempre.

La cosa più bella? I pizza pocket li prepari con pochi ingredienti, gli stessi della classica pizza, ma il risultato è completamente diverso. Andremo infatti ad ottenere dei mini paninetti morbidi, con dentro pomodoro profumato, mozzarella filante e quel tocco di origano che fa subito pizza. Il profumo in forno è irresistibile, stessa cosa quando li friggi, senti nell’aria infatti quella fragranza che sa di sabato sera con gli amici. E credimi, man mano che li sforni o li scoli dall’olio, è impossibile non allungare la mano prima ancora che si raffreddino.

Pizza pocket: il mini formato pizza che spacca!

Insomma, se cerchi un’idea da buffet, da aperitivo o da serata sul divano con gli amici, i pizza pocket sono la scelta giusta. Non serve essere pizzaioli per farli perfetti, ma bastano le mani, una ciotola e la voglia di divertirsi un po’ in cucina. Allora che dici, allacciamo il grembiule e impastiamo insieme? Beh non perdere tempo e facciamolo subito. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti in forno preriscaldato ventilato a 190 gradi – 10 minuti fritti

Ingredienti per i Pizza pocket

Per circa 45-50 bocconcini

  • 750 g di farina 00
  • 375 ml di acqua
  • 12 g di lievito idi birra fresco
  • 1 cucchiaino di zucchero
  • 8 g di sale
  • 20 ml di olio extravergine d’oliva

Per il ripieno

  • 400 g di passata di pomodoro
  • 350 g di mozzarella ben sgocciolata a tocchetti
  • origano q.b.
  • Sale q.b.
  • Olio di semi q.b. per friggere

Come si preparano i Pizza pocket

  1. Inizia sciogliendo il lievito di birra fresco in un po’ di acqua tiepida insieme allo zucchero. In una ciotola grande versa la farina e inizia ad aggiungere poco per volta l‘acqua con il lievito, impastando con le mani o con una planetaria. Aggiungi poi anche l’olio e infine il sale, continuando a lavorare l’impasto, finché tutti gli ingredienti nn saranno ben amalgamati da creare un panetto liscio ed elastico, che risulta molto morbido ma non appiccicoso.
  2. Copri quindi l’impasto con un canovaccio e lascialo lievitare per circa 2 ore, finché non raddoppia di volume. Nel frattempo prepara il ripieno, versando la passata in una ciotola, aggiungi un filo di olio, un pizzico di sale e l’origano. Mescola e tieni da parte, dopodiché, taglia anche la mozzarella a cubetti e falla scolare bene, fin quando non sarà ben asciutta per non bagnare l’impasto.
  3. Quando l’impasto è pronto, dividilo in piccole palline grandi più o meno come una noce. Stendile leggermente con le dita, forma dei dischetti o dagli la forma che preferisci e al centro metti un cucchiaino di pomodoro e qualche cubetto di mozzarella. Ora richiudili bene, sigillando i bordi con le dita, fin quando non otterrai delle mini pagnottine tonde e piene.
  4. Sistemali su una teglia foderata con carta forno, distanziati tra loro. Coprili di nuovo e lasciali riposare altri 20 minuti, così diventeranno ancora più soffici in cottura. A questo punto puoi scegliere come cuocerli in forno, spennellando la superficie con un po’ di olio e cuocili a 190 gradi in forno ventilato per 20-25 minuti, finché non saranno dorati.
  5. Se invece preferisci di friggerli, basta scaldare abbondante olio in una casseruola e quando sarà ben caldo inizia la cottura di pochi pezzi per volta. Lasciali cuocere pochi minuti per lato, finché diventano gonfi e dorati, dopodiché asciugali su carta assorbente e servili subito.
  6. Ora che i tuoi pizza pocket sono pronti, non ti resta che innamorarti del loro profumo, della crosticina sottile fuori e del cuore filante dentro. Non c’è scelta migliore per un aperitivo o una cena tra amici, ma anche per una merenda salata che mette tutti d’accordo, la cosa certa è che li rifarai spesso. E se ami questo genere di bontà, prova anche queste focaccine, stessa bontà, stesso profumo irresistibile ma ancora più semplici da fare. Buon appetito!
