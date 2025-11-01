Morbidi, filanti e geniali | tutta la bontà della pizza in formato pocket

Pizza pocket morbidi e filanti, irresistibili e facilissimi da preparare. Tutta la bontà della pizza in versione mini, perfetti per buffet, aperitivi e serate tra amici!

Pizza pocket: così morbidi filanti e geniali che li rifarai spesso! Una bontà in formato mini delizioso, per i sabato sera con gli amici!

Hai presente quando hai voglia di pizza, ma non della solita pizza tonda e cerchi qualcosa di più sfizioso, magari da mangiare con le mani? Ecco, i pizza pocket sono la risposta perfetta. Soffici, caldi, con quel cuore filante che ti conquista al primo morso, praticamente uno tira l’altro! Parliamo infatti di veri e propri bocconcini che spariscono dal vassoio in un lampo e ogni volta che li faccio anche la doppia dose non basta, succede sempre.

La cosa più bella? I pizza pocket li prepari con pochi ingredienti, gli stessi della classica pizza, ma il risultato è completamente diverso. Andremo infatti ad ottenere dei mini paninetti morbidi, con dentro pomodoro profumato, mozzarella filante e quel tocco di origano che fa subito pizza. Il profumo in forno è irresistibile, stessa cosa quando li friggi, senti nell’aria infatti quella fragranza che sa di sabato sera con gli amici. E credimi, man mano che li sforni o li scoli dall’olio, è impossibile non allungare la mano prima ancora che si raffreddino.

Pizza pocket: il mini formato pizza che spacca!

Insomma, se cerchi un’idea da buffet, da aperitivo o da serata sul divano con gli amici, i pizza pocket sono la scelta giusta. Non serve essere pizzaioli per farli perfetti, ma bastano le mani, una ciotola e la voglia di divertirsi un po’ in cucina. Allora che dici, allacciamo il grembiule e impastiamo insieme? Beh non perdere tempo e facciamolo subito. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per i Pizza pocket

Per circa 45-50 bocconcini

750 g di farina 00

375 ml di acqua

12 g di lievito idi birra fresco

1 cucchiaino di zucchero

8 g di sale

20 ml di olio extravergine d’oliva

Per il ripieno

400 g di passata di pomodoro

350 g di mozzarella ben sgocciolata a tocchetti

origano q.b.

Sale q.b.

Olio di semi q.b. per friggere

Come si preparano i Pizza pocket