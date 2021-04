Sono sempre di più le star e le influencer che scelgono di mostrarsi al naturale sui social, rinunciando ai filtri di Instagram e talvolta persino al make-up. Tra di loro, c’è anche l’attrice italiana Miriam Leone, che, tra un set e l’altro, mostra ai follower il suo aspetto “super natural”, come lo definisce lei nell’ultimo scatto postato su Instagram.

Miriam Leone e l’importanza di amare sé stessi

Quello che Miriam Leone e altre donne di spicco stanno cercando di veicolare ai loro follower è un messaggio di accettazione del proprio corpo, con tutte le imperfezioni e i difetti che lo caratterizzano e che lo rendono unico e speciale rispetto agli altri. Infatti, tra filtri di Instagram e ritocchi su Photoshop, la bellezza rischia di diventare un canone di perfezione irraggiungibile, con cui le donne si confrontano involontariamente ogni giorno, ogni qualvolta scorrono il loro feed di Instagram.

Clio Make Up si schiera contro i filtri: le due foto a confronto

A schierarsi contro la bellezza artificiosa dei filtri è anche Clio Make Up. Ebbene, sì proprio lei, la guru del make-up, che ci insegna a valorizzare i nostri tratti naturali e le nostre peculiarità con ombretti, matite e rossetti, ma che al contempo ci ricorda di accettare e amare la nostra fisicità per quello che è.

“Inizialmente non sembra ci sia molta differenza: solo la pelle un po’ più chiara, il naso leggermente più stretto, i pori meno dilatati , l’incarnato più luminoso, gli occhi più brillanti. Alla fine sono sempre io non c’è molta differenza …. e allora perché quando quel filtro così apparentemente innocuo scompare mi sento più brutta , meno adeguata e ancora perché le altre sono meglio di me?“, scrive Clio, mostrando due foto che la ritraggono lo stesso giorno, con la stessa posa, ma con e senza filtro.

“Non basta che la loro vita sia migliore della mia, hanno tutto, amore , soldi, successo, fama, vestiti, trucchi, viaggi e anche la bellezza …. quante cose che passano nella testa soprattutto di persone più fragili, come i più giovani, gli adolescenti, o gli insicuri, i timidi… pensieri che con il tempo possono far male, tanto male … E per cosa?“, si chiede Clio, lanciando un messaggio potente non solo a tutte le sue fan, ma soprattutto a chi come lei gode di grande visibilità sui social.