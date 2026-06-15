Miriam Leone al Taormina Film Fest, la rivelazione su Miss Italia: “Davanti a milioni di persone…”

In questi giorni si è tenuta la manifestazione del Taormina Film Fest e una delle madrine d’eccezione è stata proprio Miriam Leone, la quale si è raccontata a 360 gradi al pubblico presente in sala.

Miriam Leone, poi, oltre a essere un’artista di grandissimo successo e una delle attrici italiane che il mondo ci invidia, ancora oggi viene ricordata anche come una tra le Miss Italia più belle in assoluto. Siciliana d’origine, ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua città e soprattutto con la sua terra.

Li chiama punti di riferimento, quelli che cerca ogni volta durante i suoi viaggi e che oggi sono anche all’interno del suo business sui social e nella linea beauty che prende il nome di Lavica, proprio per il legame con l’Etna.

Miriam Leone star indiscussa del Taormina Film Festival

Non è stata soltanto un’apparizione fatta di momenti dedicati al cinema, Miriam Leone è stata in grado di dominare la scena anche per i suoi outfit, sempre semplici e molto eleganti. Bella da togliere il fiato. Durante l’incontro con il pubblico, il suo outfit è stato caratterizzato da una camicia bianca e una gonna; la sera, invece, un abito dal colore chiaro che ha messo in risalto la sua figura a 360 gradi.

Anche il make-up è stato studiato ad hoc per esaltare la sua bellezza, tutto molto delicato, pochi colori, così da mettere in risalto i suoi splendidi occhi che da sempre lasciano il segno in chiunque li guardi.

In particolar modo, durante l’incontro con i fan, a essere messo in risalto è stato anche il percorso fatto a Miss Italia, il quale diventa ancora una volta oggetto di discussione.

«Un provino davanti a milioni di persone»

Nel momento in cui viene chiesto a Miriam Leone come sia stato vivere Miss Italia e cosa sia cambiato nella sua vita da quel momento in poi, ecco che l’attrice, col sorriso sulle labbra, arriva in modo diretto e parla così della sua esperienza: «Nel mio caso è stato come sostenere un provino davanti a milioni di persone e questo mi ha dato immediatamente una grande popolarità».

Da quel momento in poi, come la stessa Leone sottolinea, è davvero cambiato tutto e la carriera prende una svolta incredibile, mettendosi in gioco in varie produzioni televisive e successivamente nel ruolo di attrice: «Sono stata presa a lavorare quasi subito, mentre ero ancora impegnata con Miss Italia. In realtà sono stata travolta dagli eventi. Per fortuna avevo già la valigia pronta, perché io dico sempre che bisogna avere una valigia pronta con dentro un paio di sandali: non si sa mai dove può portarti la vita».