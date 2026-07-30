Depressione post vacanza: la tristezza che ti lacera l’anima

La depressione post-vacanza non è una patologia, ma una sindrome temporanea che colpisce fino al 60% delle persone al rientro dalle ferie. La psicologia la definisce come un “disagio legato al passaggio da uno stato di benessere e libertà a uno di routine e impegno”.

I sintomi sono noti: stanchezza, irritabilità, insonnia, difficoltà di concentrazione, tristezza e mancanza di motivazione. Il problema è che, spesso, si sottovaluta e si cerca di riprendere la quotidianità come se niente fosse. E invece il corpo e la mente hanno bisogno di tempo per adattarsi.

Cosa succede al cervello e come riconoscere i segnali

La fisiologia del rientro è chiara: durante le vacanze, i livelli di cortisolo e adrenalina si abbassano, la mente si rilassa e i ritmi si adattano al sole, al mare o alla montagna. Le giornate sono scandite dal piacere, non dall’orologio. Al rientro, il cervello deve riadattarsi a ritmi più serrati, a scadenze, a impegni. Questo passaggio brusco, che spesso avviene in un giorno solo, è un trauma per il sistema nervoso.

I sintomi più comuni sono la sensazione di mancanza di energia, l’insonnia, l’irritabilità, la difficoltà a concentrarsi e a prendere decisioni. In alcuni casi, compare anche una sensazione di vuoto o di malinconia che può durare qualche giorno. La strategia più efficace è riprendere gradualmente i ritmi di lavoro, con un giorno di riposo tra il rientro e la ripresa del lavoro. Un gesto semplice, ma che fa la differenza.

Come affrontarla con metodo (e senza stress)

Il primo passo è concedersi un giorno di adattamento: non riprendere il lavoro il giorno stesso del rientro, ma prendersi almeno un giorno per riordinare, fare la spesa e riprendere i ritmi. Il secondo passo è riprendere gradualmente i ritmi del sonno: andare a letto un po’ prima, evitare gli schermi un’ora prima di dormire. L’esposizione alla luce naturale, anche solo una camminata di 20 minuti al mattino, aiuta a sincronizzare l’orologio biologico.

È importante non riempire immediatamente l’agenda di impegni, ma pianificare con calma e priorità. Un’altra strategia efficace è mantenere vivi alcuni aspetti della vacanza, come una passeggiata al parco o un momento di relax con un libro. E non dimenticare di nutrire il corpo con alimenti leggeri e ricchi di energia: un frullato di frutta, una fetta di pane integrale e un po’ di verdura sono il carburante giusto per ripartire. Perché la depressione post-vacanza, come tutte le cose che passano, va affrontata con metodo. E il metodo, se applicato, si vede. Prima nell’umore, poi nella routine.