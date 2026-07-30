Frolla per biscotti e torte, un impasto universale che va bene per tutto

Una pasta frolla versatile, friabile e semplice da preparare: la ricetta perfetta per realizzare biscotti, crostate e tante altre preparazioni con un solo impasto.
La frolla per biscotti e torte è una delle preparazioni fondamentali della pasticceria casalinga. Bastano pochi ingredienti genuini per ottenere un impasto equilibrato, facile da lavorare e capace di adattarsi a moltissime ricette. La sua consistenza permette di creare sia biscotti fragranti che basi per crostate e dolci da forno, garantendo sempre un risultato ottimale.
Questa ricetta rappresenta un vero e proprio impasto universale, ideale per chi desidera avere una base affidabile da utilizzare in ogni occasione. Dopo un breve riposo in frigorifero, la frolla diventa elastica al punto giusto e si stende facilmente senza rompersi, rendendo più semplice anche la realizzazione delle decorazioni per le torte.
Ingredienti della ricetta
- 500 g di farina 00
- 250 g di burro freddo
- 180 g di zucchero semolato
- 2 uova intere
- 1 tuorlo
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia oppure i semi di una bacca di vaniglia
- Scorza grattugiata di 1 limone non trattato
- Un pizzico di sale
- Mezzo cucchiaino di lievito per dolci (facoltativo, per biscotti più soffici)
Procedimento passo passo della ricetta
- Versare la farina su un piano di lavoro o in una ciotola capiente.
- Aggiungere il burro freddo tagliato a cubetti e lavorarlo rapidamente con la farina fino a ottenere un composto sabbioso.
- Unire lo zucchero, il pizzico di sale, la scorza di limone e la vaniglia.
- Aggiungere le uova intere e il tuorlo, incorporandoli poco alla volta.
- Se desiderato, aggiungere anche il lievito per dolci.
- Lavorare l’impasto il meno possibile, giusto il tempo necessario per ottenere un panetto liscio e omogeneo.
- Avvolgere la frolla nella pellicola alimentare e lasciarla riposare in frigorifero per almeno 30-60 minuti.
- Stendere l’impasto con un mattarello fino allo spessore desiderato.
- Per i biscotti, ricavare le forme preferite e cuocere a 175 °C per circa 10-15 minuti, fino a una leggera doratura.
- Per una crostata, rivestire lo stampo con la frolla, aggiungere la farcitura scelta e cuocere a 175-180 °C per circa 35-40 minuti, regolando il tempo in base al ripieno.
Questa pasta frolla per biscotti e torte si distingue per la sua grande versatilità. Può essere utilizzata per crostate con marmellata, creme o frutta fresca, biscotti da tè, frollini da colazione, tartellette monoporzione e dolci decorati. Inoltre, può essere preparata in anticipo e conservata in frigorifero per un paio di giorni oppure congelata per averla sempre pronta all’occorrenza. Grazie al perfetto equilibrio tra burro, farina e uova, l’impasto mantiene una consistenza friabile ma resistente, risultando facile da lavorare anche per chi è alle prime esperienze in cucina. Una ricetta semplice, affidabile e sempre utile, capace di diventare il punto di partenza per tantissimi dolci fatti in casa dal sapore autentico.