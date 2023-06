Minori all’estero: quali documenti deve avere il bimbo per viaggiare e dove si possono richiedere

È tempo di viaggi e vacanze, anche per chi ha figli. Non ci si deve però dimenticare che anche i minorenni hanno bisogno della giusta documentazione per l’espatrio.

Luglio è alle porte e milioni di italiani si accingono a preparare le valigie per godersi il proprio meritato viaggio annuale. Che sia all’insegna del divertimento, della scoperta o del relax assoluto, ci sono diverse cose da fare prima di partire, specialmente se si viaggia con i più piccoli. Le famiglie con figli sapranno che è necessario che i minori abbiano i documenti necessari per potersi spostare dalla propria nazione, in particolar modo se si ha in programma un viaggio in un paese estero e che non fa parte dell’Unione Europea.

Per i paesi facenti parte dell’UE non è necessario essere muniti di passaporto, ma serve la carta d’identità, che attesti appunto la cittadinanza in uno degli stati europei. Anche i più piccoli devono essere muniti di questa. Farla è abbastanza semplice: i genitori dovranno presentare la richiesta all’Ufficio Anagrafe del Comune, avendo premura di portare i propri documenti di riconoscimento e tre fotografie del minore.

In viaggio con i più piccoli: tutti i documenti necessari

Per una semplice carta d’identità basta un solo genitore ma, se vogliamo una carta valida per l’espatrio, entrambi devono prestare il consenso firmando un apposito modulo all’Ufficio Anagrafe. Anche per richiedere il passaporto è necessaria la presenza di entrambi i genitori, che dovranno firmare l’apposita documentazione in Questura o negli altri uffici abilitati al rilascio del documento. Anche il minore dovrà essere presente poiché il funzionario dovrà verificare sul momento l’identità del richiedente.

Le carte d’identità ed i passaporti per minorenni hanno una durata di validità minore rispetto al solito, così da permetterne sempre l’identificazione. Il passaporto ha durata di tre anni per i bambini da 0 a 3 anni, di cinque tra i 3 ed i 18 anni. Stessa regola vale per la carta d’identità. Entrambi i documenti passano ad una validità di 10 anni dopo aver compiuto la maggiore età. Inoltre tutti e due richiedono un pagamento, più elevato per il passaporto: quest’ultimo costa 116 euro, mentre per la carta d’identità si pagano soltanto 16,79 euro più il costo della segreteria.

Il totale, in tal caso, oscilla tra i 22 e i 27 euro. Infine bisogna ricordare che, a prescindere dal documento utilizzato e dalla destinazione, i minori di 14 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da almeno uno dei genitori o da un tutore legale. Sopra i 14 anni invece è possibile viaggiare anche da soli, a patto che venga fornita una dichiarazione firmata da entrambi i genitori che viene rilasciato dalla Questura.