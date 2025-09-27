Milly Carlucci ce l’ha fatta, nel cast di Ballando con le Stelle arriva proprio lei | Nessuno ci credeva

Ballando con le Stelle è pronto a riaprire i battenti con una nuova edizione, ma i riflettori sono puntati proprio su di lei, che finalmente ha detto sì a Milly Carlucci.

L’edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda nel 2025, a quanto pare, sarà davvero ricca di sorprese. A far discutere incredibilmente è stata la presenza nel cast di Barbara D’Urso, conduttrice corteggiata per diverso tempo da Milly Carlucci e che finalmente ha trovato tempo e modo di condividere questa esperienza incredibile.

È proprio la D’Urso la concorrente più attesa di questa edizione ma, al tempo stesso, c’è un altro volto noto della televisione italiana pronto a scendere in pista.

Si tratta di un personaggio famosissimo, amatissimo da tutta Italia, nonché una delle donne più belle di sempre, che con la sua bellezza e il suo talento ha fatto innamorare migliaia di italiani.

Milly Carlucci punta su di lei: incredibile arrivo a Ballando con le Stelle

Questa edizione sarà quella delle rivoluzioni per Milly Carlucci, pronta a lasciare tutti senza parole con grandi cambiamenti messi in atto per rendere ancora più effervescente Ballando con le Stelle. C’è già chi dice che se ne vedranno delle belle con Barbara D’Urso come concorrente, a confronto con i giudici durante le esibizioni, ma in questo frangente i riflettori sono puntati anche su Paolo Belli che, dopo anni al fianco della Carlucci e in collegamento dalla sala delle stelle, sarà lui stesso concorrente.

Come vuole la tradizione e appuntamento fisso del programma, cresce la trepidante attesa anche di scoprire chi sarà l’ospite d’onore, ovvero il ballerino o la ballerina per una notte. Milly Carlucci, però, con un gran colpo di scena ha deciso di puntare tutto su un personaggio famosissimo, lasciando il pubblico già adesso senza parole ancor prima della diretta. Si tratta di una showgirl che durante la sua carriera è stata in grado di collezionare una lunga serie di successi, dimostrando di essere un’abilissima conduttrice, un’imprenditrice incredibile e una social influencer degna di nota. Avete capito di chi stiamo parlando?

A Ballando con le Stelle, proprio lei: la stella di questa edizione

Secondo quanto reso noto dalle nuove anticipazioni riguardanti Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta a un inizio davvero scoppiettante. Infatti, i riflettori in queste ore sono puntati proprio su colei che sarà ballerina per una notte: una showgirl che negli ultimi anni ha cambiato considerevolmente la sua vita e carriera. Stiamo parlando di Belen Rodríguez.

Sarà proprio l’argentina a inaugurare la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in qualità di ballerina per una notte. Una partecipazione che pone già l’attenzione sul programma condotto da Milly Carlucci, pronto a vincere una nuova sfida di ascolti.