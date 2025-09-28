Le migliori tendenze capelli autunno inverno: ecco i colori che tutte vogliono

Con l’arrivo dell’autunno e l’avvicinarsi dell’inverno, non è solo il guardaroba a cambiare: anche i capelli si trasformano, seguendo le nuove tendenze della stagione. Se stai pensando di dare una rinfrescata al tuo look, è il momento perfetto per scegliere un nuovo colore che esprima il tuo stile e si armonizzi con le atmosfere più fredde e avvolgenti dell’anno.

Le passerelle, i social e i saloni parlano chiaro: ci sono tre nuance protagoniste assolute dell’autunno/inverno che tutte vogliono provare. Anche io ero alla ricerca di un nuovo colore per i miei capelli, ecco perché mi sono informata con così tanta dovizia. Scopriamoli assieme.

3 migliori tendenze colori capelli autunno/inverno 2025: cioccolato

Intramontabile ma sempre attuale, il castano cioccolato fondente è uno dei colori più richiesti della stagione. Questa tonalità ricca, intensa e profonda regala subito eleganza e raffinatezza, perfetta per chi desidera un look sofisticato ma naturale.

Il finish lucido è fondamentale: l’effetto “glossy” rende i capelli più sani e curati, valorizzando anche i tagli più semplici. Il cioccolato fondente si adatta bene a diverse carnagioni e può essere personalizzato con micro riflessi caldi, come il caramello o il moka, per dare movimento alla chioma. Ideale sia per capelli lisci che mossi, questo colore è perfetto per l’autunno perché richiama le tonalità avvolgenti delle foglie e del cacao.

Biondo burro

Per chi ama i colori chiari anche nei mesi freddi, il biondo burro (butter blonde) è la novità più dolce e sofisticata. Meno freddo del platino e più caldo del biondo miele, questa nuance si colloca perfettamente tra i due estremi, creando un effetto elegante e luminoso senza eccessi.

Il biondo burro funziona benissimo con tagli morbidi e styling naturali: onde larghe, raccolti spettinati o bob destrutturati lo valorizzano al meglio. Inoltre, grazie alla sua versatilità, si abbina sia a carnagioni chiare che medie, donando luce al viso senza “indurirlo”. Per un effetto ancora più moderno, gli hairstylist consigliano di abbinarlo a radici leggermente più scure, creando un gioco di profondità perfetto per la stagione.

Ramato

Il vero protagonista di questa stagione è il ramato speziato, una tonalità calda, vibrante e carismatica che richiama le spezie autunnali come la cannella, la paprika e il peperoncino. A metà tra il rame classico e il rosso bruno, questo colore scalda immediatamente il look e aggiunge personalità.

Perfetto per chi vuole osare senza scivolare nell’eccesso, il ramato speziato valorizza soprattutto gli incarnati chiari o pescati, ma può essere adattato anche a pelli più scure con riflessi su misura. L’effetto finale? Intenso, caldo e super femminile.

Se oltre che alla moda vuoi anche dei capelli perfetti in un minuto, ecco come fare. Sarai la più chic della tua comitiva!