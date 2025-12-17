Tagli per capelli fini: come scegliere quello giusto per dare volume

I capelli fini appaiono spesso piatti e privi di corpo, difficili da mettere in piega, specialmente se la lunghezza non è una delle più impegnative. Chi ha i capelli fini, però, dovrebbe sapere che la differenza la fa proprio il taglio.

Un haircut fatto come si dive potrebbe rendere la chioma più movimentata e strutturata, perfetta per ottenere un effetto visivo di maggiore densità.

Nel 2026 le tendenze puntano su linee leggere e lunghezze strategiche, perfette per valorizzare anche i capelli fini. Scopriamo insieme quali sono i migliori tagli per capelli fini da richiedere al tuo hairstylist di fiducia!

Capelli fini, i migliori tagli per una chioma voluminosa e impeccabile

I migliori alleati dei capelli fini sono i tagli corti, ma anche i tagli lunghi, se fatti bene, possono donare volume alla chioma.

Il pixie cut rimane sicuramente la scelta migliore per chi ama i tagli corti e desidera ottenere maggiore densità. Un taglio morbido e femminile irregolare che crea movimento e dona carattere. Rende decisamente i capelli visivamente più pieni.

Un altro taglio da prendere in considerazione è il famoso e tanto amato caschetto, un taglio senza tempo dalle punte leggere e non troppo definite che dona struttura ai capelli sottili. Da sfoggiare con una riga laterale, così da ottenere un effetto ancora più voluminoso.

Per quanto riguarda i tagli medi, invece, potreste optare per un long bob da asciugare, però, con una piega mossa. Per creare movimento e volume andrebbero bene delle onde morbide. Il bob che arriva sulle spalle, invece, è l’ideale per chi ama uno stile ordinato ma moderno. Con le punte dritte e compatte rende la chioma più folta.

Chi non vuole rinunciare alle lunghezze, dovrebbe optare per un taglio di capelli che non vada a svuotare la chioma. Le scalature sono perfette per chi ama ottenere movimento, ma è sempre meglio rivolgersi a un professionista del settore che possa tagliare i capelli nel modo corretto, altrimenti il rischio è quello di ottenere una chioma ancora più spoglia.

Il butterfly cut rivisitato è uno dei tagli più richiesti del momento. Sui capelli fini, però, funziona solo in versione più morbida: è importante creare volume nella parte alta e mantenere pienezza sulle lunghezze. L’hairstylist saprà sicuramente come ottenere il butterfly cut perfetto per te.

L’asciugatura gioca un ruolo fondamentale: meglio scegliere prodotti volumizzanti leggeri, che non appesantiscano la chioma, e asciugare i capelli a testa in giù aiutandosi con la spazzola rotonda per ottenere subito più volume dalle radici.