3 tinte labbra a lunga tenuta da provare in estate (non potrai più farne a meno)

Quando si parla di make up, un buon rossetto potrebbe dare quel tocco in più al look indipendentemente dalla sua tonalità. Dal classico nude, tanto amato e desiderato, alle nuance più audaci e vivaci, in commercio è possibile trovare migliaia di proposte, ma quali sono le migliori del momento?

Chi trascorre tanto tempo fuori casa o semplicemente desidera sfoggiare un trucco labbra impeccabile e duraturo, non può non provare i migliori rossetti della stagione a lunga tenuta. Il rossetto dona al look un aspetto molto più elegante e raffinato, potrebbe diventare il tuo accessorio preferito da indossare all day long.

I migliori rossetti secondo le beauty influencer

Sui social si parla ogni giorno di make-up e di consigli da mettere in pratica per un trucco perfetto. Le beauty influencer suggeriscono anche i migliori prodotti sul mercato e, proprio grazie ai social, abbiamo potuto scoprire quali sono i migliori rossetti della stagione.

Innanzitutto, i rossetti al centro dell’attenzione in questo periodo sono waterproof o no transfer. Questo significa che durano a lungo e, soprattutto, donano alle labbra un aspetto idratato e rimpolpante. Per questo motivo è importante scegliere il prodotto giusto, se si desidera sfoggiare un look a regola d’arte.

Prima di scoprire i migliori prodotti, però, è importante sapere come applicare il rossetto. Se il tuo obiettivo è sfoggiare il rossetto quanto più a lungo possibile, dovrai preparare le labbra con un’ottima beauty routine. Cosa devi fare? Ecco gli step da seguire:

Fai uno scrub con un prodotto studiato per le labbra, dovrai massaggiare il prodotto e risciacquare le labbra con dell’acqua tiepida;

stendi un balsamo per le labbra;

applica il rossetto e sfoggia il tuo look da sogno.

Tra i migliori rossetti waterproof impossibile non citare il Loveproof Rossetto Mat Kiss Me di Pupa. Un prodotto accessibile a chiunque visto il prezzo, in commercio lo trovi anche scontato del 30% nelle varie nuance. Se sei alla ricerca di una tinta labbra dal finish opaco, hai un budget sotto i 20 euro e desideri scegliere un rossetto che aderisce in maniera perfetta, non puoi assolutamente fartelo scappare!

Anche la Cream Lip Stain di Sephora Collection è uno dei migliori rossetti del momento. Molte beauty influencer consigliano la colorazione classic beige per un trucco labbra effetto nude di tendenza!

Se il tuo budget può sforare i 30 euro, non puoi non avere nel beauty case il tanto amato Locked Kiss 24hr di MAC. Un rossetto sottile e preciso che rende la pelle morbida e vellutata, perfetto per chi desidera sfoggiare un trucco labbra colorato e duraturo.