I migliori 3 profumi vanigliati di settembre: ecco cosa offre Sephora

Settembre è il mese perfetto per coccolarsi con fragranze calde e avvolgenti, e la vaniglia è quella che regna sovrana tra i cosiddetti profumi gourmand, molto in voga nell’ultimo periodo.

Qui ti presento tre scelte raffinate che potrai trovare su Sephora Italia.

I migliori 3 profumi vanigliati di settembre: cos’è una fragranza Gourmand

Un profumo gourmand è come un dessert per l’olfatto: ricco, dolce e capace di evocare ricordi confortanti, come una torta appena sfornata o una vaniglia calda sulla pelle.

Si riconosce per le sue note commestibili, come caramello, cioccolato, miele, zucchero filato, caffè o frutta candita. Non è solo dolcezza, però: spesso il gourmand gioca con contrasti, abbinando ingredienti speziati o legnosi per dare equilibrio e profondità.

È il profumo ideale per chi ama farsi notare con eleganza, ma anche per chi cerca qualcosa di intimo e sensoriale. Indossarlo è come mettersi addosso una coccola. Se vuoi approfondire quest’argomento, ti consiglio la nostra guida sui migliori profumi Gourmand.

La Vie Est Belle Vanille Nude – Eau de Parfum

Inizia una storia d’amore con te stessa: La Vie Est Belle Vanille Nude è un invito a celebrare la tua autenticità più profonda. Un profumo sensuale e avvolgente, che accende i sensi e trasforma il piacere in un gesto quotidiano.

Il Gelsomino Grandiflorum, luminoso e solare, apre la fragranza con eleganza, mentre la Vaniglia Bourbon glassata regala un cuore goloso e irresistibile. Il finale? Muschio Bianco cremoso.

Un profumo ulteriormente impreziosito da uno splendido packaging, decisamente molto instagrammabile. Questo è però solo uno dei 3 migliori profumi vanigliati di settembre. Scopriamo gli altri.

Kayali KAYALI VANILLA 28 – Eau de Parfum

VANILLA | 28 di KAYALI è un inno alla sensualità: una fragranza avvolgente, raffinata e ricca di sfumature. Il gelsomino cremoso incontra la vaniglia del Madagascar, mentre la dolcezza vellutata della fava tonka brasiliana emerge con eleganza.

Sul fondo, muschio, ambra, patchouli e zucchero di canna si intrecciano in un equilibrio perfetto, regalando una scia ambrata e legnosa di grande profondità. L’anima del profumo è opulenta e decadente, pensata per lasciare il segno.

Firmata da Huda e Mona Kattan, la collezione KAYALI reinterpreta l’eau de parfum con un concept unico e moderno. Ispirata all’arte mediorientale della stratificazione, ogni fragranza può essere indossata da sola o abbinata per creare combinazioni infinite.

Anche qui: packaging semplice ma memorabile. Approvatissimo.

Rare – Eau de Parfum

Rare – Eau de Parfum è una fragranza gourmand incredibile. Caramello e pistacchio aprono la scena seguiti da vaniglia calda, zenzero e legno di sandalo.

Ideale da abbinare ai balsami Rare Layering per creare una firma olfattiva unica. Il flacone, elegante ed ergonomico, è stato progettato con terapisti e ingegneri per garantire accessibilità e comfort. Un profumo pensato per tutti, senza rinunciare allo stile.