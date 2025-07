Profumi floreali, i migliori da avere per tutto il 2025

Tra le fragranze di tendenza per quest’estate 2025 non passano inosservati loro: i migliori profumi floreali da donna da avere assolutamente sempre con sé. Dalle note sensuali, fresche e persistenti, scopri insieme a noi quali sono i migliori profumi floreali secondo le beauty addicted.

I 5 migliori profumi floreali da donna da provare quest’estate

Fiori di ciliegio, gelsomino, lavanda, rosa, sono solo alcune delle note floreali più amate della stagione. Queste fragranze si prestano perfettamente anche alla stagione autunnale, quindi un evergreen da non mettere mai da parte.

Born in Roma di Valentino

Per chi ama le fragranze moderne, l’eau de parfum di Valentino, Born in Roma, è un profumo da avere nel beauty case. Elegante e raffinato, dona quel tocco di classe in più a qualsiasi tipologia di look.

Tra le note di testa troviamo il ribes nero e l’essenza di bergamotto; il gelsomino tra le note di cuore; infine, tra le note di fondo prendono il sopravvento l’essenza di legno e la vaniglia bourbon.

Very Irresistible di Givenchy

Una vera e propria esplosione di rose, il profumo Givenchy, Very Irresistible, è un prodotto femminile, inebriante e irresistibile. Se cerchi un profumo che lascia la scia, questo è sicuramente il prodotto che vorrai avere sempre con te. La fragranza è composta da ben 5 rose di qualità miscelate al legno di patchouli e la vaniglia.

Miss Dior Eau de Parfum

Un profumo senza tempo, è un must di ogni stagione a cui sembra impossibile resistere. Miss Dior, l’eau de parfum dell’azienda francese di alta moda, è caratterizzato da note pepate e mielose, note di mughetto fresco, di iris poudré e un accordo di peonia accentuati dall’albicocca. Da poco è possibile portarlo sempre nella pochette grazie all’elegante e raffinato formato stick arricchito di cera di rosa.

Flora Gorgeous Gardenia di Gucci

Una delle migliori fragranze floreali da donna da acquistare in questo periodo, l’eau de parfum firmato Gucci, Flora Gorgeous Gardenia, appartiene alla famiglia olfattiva floreale proprio per le sue note: fiore di pera, gardenia bianca, gelsomino, patchouli e zucchero di canna.

Interdit di Givenchy

Se cerchi un profumo che sia perfetto per l’autunno grazie alle sue note legnose, non puoi non provare il famosissimo e amatissimo Interdit di Givenchy. L’eau de parfum floreale caratterizzato dalle note di zenzero miscelate ai fiori bianchi, è un profumo che lascia una scia impossibile da dimenticare.