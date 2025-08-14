Perché il punto in cui spruzzi il profumo fa la differenza (il trucco per farlo durare di più)

Il profumo ti dura poco e non sembra resistere sulla pelle? Sicuramente la tipologia di fragranza scelta può fare la differenza. Per poter avere un profumo che dura più a lungo, è importante acquistare prodotti di qualità con note di fondo intensi e persistenti.

Per capire se il tuo è un profumo resistente, innanzitutto è importante conoscere la tipologia di concentrazione. L’Eau de Cologne e l’Eau de Toilette, ad esempio, hanno una bassa/media concentrazione di profumo che non supera il 10%. Se cerchi un profumo che lasci la scia dalla mattina alla sera, sarebbe meglio optare per un Eau de Parfum (con una concentrazione tra il 10 e il 20%) o un Extrait de Parfum, con una concentrazione che va oltre il 20%.

Oltre a scegliere un prodotto di qualità, devi sapere che il punto in cui spruzzi il profumo gioca un ruolo fondamentale. Scopriamo quali sono i punti giusti in cui poter applicare la fragranza!

Spruzza il profumo nei punti giusti e ti durerà più a lungo

Per poter fare durare il profumo più a lungo, devi assolutamente conoscere i punti migliori dove spruzzarlo.

Le zone de corpo “pulsanti”, ovvero dove la circolazione sanguigna è più intensa e di conseguenza la pelle è più calda, trattengono maggiormente le note di fondo di una fragranza Eau de Parfum. Quali sono le cosiddette zone pulsanti?

Il profumo andrebbe applicato su entrambi i polsi, sul collo e dietro le orecchie. È ideale spruzzarlo anche all’interno dei gomiti e dietro le ginocchia. Un errore che in molti commettono è strofinare i polsi dopo l’applicazione: in realtà, evitare questo gesto aiuta a far durare più a lungo la fragranza.

Favorire la diffusione del profumo in maniera uniforme è importante, per questo motivo è consigliato spruzzare il prodotto a una distanza di 15 – 20 cm dalla pelle. Se applichi il profumo da vicino, rischi di concentrare il profumo in un punto unico del corpo.

Per lasciare la scia potresti prendere in considerazione l’idea di applicare la fragranza anche sulle lunghezze dei capelli. A tal proposito, non perdere i nostri consigli sui migliori profumi per capelli dell’estate 2025!

Se ti stai chiedendo quale sia il motivo per cui le zone pulsanti siano le più indicate per il profumo, la riposta è molto semplice: le aree con una temperatura cutanea più alta, diffondono e “trattengono” maggiormente le note olfattive, rendendo così la fragranza più resistente.