I profumi di nicchia di cui tutti parlano: le 3 fragranze migliori

Dopo averli provati, non potrai più farne a meno: scopri insieme a noi i migliori profumi di nicchia da donna

Dal packaging alla qualità degli ingredienti, i profumi di nicchia sono fragranze molto più sofisticate, pensate proprio per un pubblico più ristretto. Abbiamo scovato sui social le 3 fragranze più ricercate della stagione: dal famosissimo Kajal alla maison sofisticata 100bon, dopo aver provato questi profumi di nicchia non potrai più tornare indietro.

Trattandosi di profumi originali e pregiati, realizzati con ingredienti selezionati con cura, hanno un prezzo solitamente più elevato. Ecco, quindi, i 3 prodotti che dovresti provare, se hai intenzione di acquistarne uno per la prima volta!

I 3 migliori profumi da donna di nicchia da avere nel 2025

I profumi di nicchia non si trovano facilmente, ma cercando online potrai fare la scelta giusta. Inoltre, se vuoi condividere il tuo profumo con il tuo partner, potrai farlo tranquillamente: la maggior parte dei profumi di nicchia rientrano nella categoria delle fragranze unisex.

Nobile 1942, Perdizione

I profumi agrumati sono di tendenza per la calda stagione. Se hai intenzione di lasciare la scia con un profumo di nicchia, Perdizione di Nobile 1942 ti farà innamorare al primo spruzzo. Nicciana, blogger appassionata di profumi, lo descrive come un profumo fresco e pulito, che rimanda alla spensieratezza e alla leggerezza.

Qui sotto la recensione della creator.

Atelier 100bon

Una fragranza speziata con note di pepe nero, bergamotto e zafferano che si miscelano alle note di petali di rosa, geranio, patchouli e mirra, è una fragranza di nicchia molto amata, anche per il suo rapporto qualità – prezzo.

La creator è andata alla scoperta dell’atelier 100bon, una maison che sostiene la filosofia di un profumo creato con ingredienti naturali ed ecosostenibili. Le fragranze sono profonde, perfette per tutte le stagioni, visto la loro ampia scelta. Qui sotto puoi scoprire di più riguardo l’atelier.

Kajal, Aican

Chi ama le fragranze esotiche non potrà non innamorarsi del profumo Aican di Kajal. Una fragranza unisex solare e vivace, è l’armonia perfetta tra note speziate, legnose e fruttate. Un profumo di nicchia sempre più ricercato, potrà accompagnarsi ovunque in tutte le stagioni dell’anno.

La creator ha condiviso una recensione sulla fragranza del momento.

Ora non ti resta che scegliere il tuo profumo preferito e iniziare a sfoggiarlo con eleganza e raffinatezza.