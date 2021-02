Migliori profumi da comprare questa primavera e perché

Che siano questi primi barlumi di sole primaverile o la promessa di un clima più caldo in arrivo, o forse la monotonia che il 2021 ha portato con sé fino ad ora, ma noi non vediamo l’ora di scoprire nuove e favolose fragranze. Ma da dove cominciare? Ecco, alcuni consigli per scegliere il prossimo profumo della stagione!

Profumi caldi e avvolgenti

I fiori per la primavera potrebbero non essere rivoluzionari, ma i bouquet caldi e confortanti che le case di profumi stanno creando in questo momento rappresentano una coraggiosa novità rispetto ai classici profumi floreali leggeri e luminosi. Vellutati e potenti, i profumi floreali nel 2021 offriranno un piacevole e lussuoso ristoro dalle avversità di questi tempi.

Jo Malone London Scarlet Poppy Cologne Intense

La nota di papavero scarlatto è molto voluttuosa e floreale, con fioriture che portano una ricca intensità al cuore del profumo.

Gucci Bloom Profumo di fiori

Una celebrazione dei fiori, questo nuovo lancio di Gucci è ricco di ylang ylang, legno di sandalo con tuberosa per una finitura fresca e naturale.

Valentino Voce Viva

Valentino Voce Viva, un cocktail di fiori d’arancio e gardenie, crea un abbinamento drammatico, mentre il bergamotto e la vaniglia conferiscono una ricchezza cremosa.

Profumi orientali moderni

Tradizionalmente calde grazie alle note ambrate e inebrianti grazie alle spezie, anche le fragranze orientali si reiventano per il 2021 con una base muschiata che si sposa con rinfrescanti colpi di frutta e sentori dolci di vaniglia e zenzero.

Le Lion de Chanel

Ispirata all’animale totem di Gabrielle Chanel, questa fragranza sofisticata combina una nota ambrata con sentori di limone e legno di sandalo, per un aroma morbido ma potente.

Valentino Born in Roma Yellow Dreams

Pan di zenzero speziato, mandarino italiano e vaniglia del Madagascar si combinano per un nuovo profumo di Valentino che fa venire l’acquolina in bocca.

Fragranze fruttate

Veniamo alle fragranze fruttate che quest’anno sono incentrate sulle note piccanti della natura. C’è un movimento verso la freschezza delle piante, che incarna una ricerca di naturalezza e semplicità, senza zucchero.

Atelier Cologne Lemon Island

Limoni appena raccolti e gelsomino profumato creano un profumo ideale per le vacanze.

Giorgio Armani Sì Intense

La nota distintiva della famiglia di fragranze Sì è il nettare di ribes nero, accompagnato da note di profumo di frutta fresca e speziata con sentori di rosa, patchouli e resina.

Profumi freschi di giardino

Ora pensa ai fiori appena tagliati, alla vegetazione lussureggiante e ai cotoni organici, sono questi gli elementi che ispirano i profumi più freschi della primavera 2021, quelli che, per intenderci, “sanno di pulito”.

Lancôme Idôle Eau de Parfum

Un sentore di cipria conferisce a questa fragranza femminile le sue note fresche e di lino, mentre un’innovativa miscela di petali di rosa le conferisce un’aria floreale.

Maison Margiela Replica Bubble Bath

Fresia, gelsomino egiziano e muschio di quercia sono solo alcuni delle note pulite e confortanti di questo profumo di Maison Margiela.