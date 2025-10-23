Preparati all’inverno con i migliori pigiami caldi di Tezenis: 3 dei loro prodotti più belli

Con l’arrivo dei primi freddi, è il momento perfetto per preparare il guardaroba notturno all’inverno e la linea di pigiami di Tezenis offre ottime proposte “calde” e trendy. La collezione A/I 2025‑26, infatti, punta su tessuti come il pile e il cotone felpato.

Quando fuori l’aria si fa pungente e le giornate si accorciano, non c’è nulla di più bello che tornare a casa, indossare un pigiama caldo e concedersi un momento di puro relax. Se anche tu ami coccolarti nelle serate d’inverno con un look comodo ma curato, allora è il momento giusto per comprare un pigiama nuovo.

In questo articolo ti presento tre modelli selezionati tra i più belli e versatili della stagione: perfetti per chi vuole affrontare l’inverno con stile, senza rinunciare al comfort. Che tu stia cercando un regalo, un pigiama da condividere con il partner o semplicemente qualcosa che ti faccia sentire bene nelle fredde serate di casa, qui troverai sicuramente l’ispirazione giusta.

I migliori pigiami caldi di Tezenis: ecco quali sono

Il Pigiama Lungo in Pile Devoré con Stampa Nordica di Tezenis è la scelta miglioreper chi cerca comfort e stile durante le fredde notti invernali.

Questo modello è perfetto se vuoi un pigiama davvero pensato per le notti fredde: è in pile devoré, con stampa nordica, ideale anche come mood “invernale chalet”. Il pile è un tessuto che trattiene bene il calore, rende il capo avvolgente al tatto. La stampa nordica aggiunge un tocco stagionale e “cozy” senza rinunciare allo stile.

Ottimo se dormi in ambienti più freschi o vuoi sentirti coccolata la sera. Consiglio: abbinalo con calze morbide o, se vuoi, una vestaglia leggera sopra per le fasi relax prima di dormire.

Tezenis Pigiama Lungo in Pile Devoré Stampa Cuori Donna nella stessa famiglia di tessuti “caldi”, ma con un design leggermente più romantico: stampa a cuori e medesimo pile devoré. Perfetto se cerchi un pigiama che unisca comfort termico e stile “tenero”.

Il design lo rende un’ottima idea anche per un regalo o per chi ama i dettagli romantici anche a casa. Molto indicato per le serate d’inverno in cui vuoi restare comoda, ma con stile. Suggerimento: indossalo con un maglione oversize o cardigan sopra se ti sposti in salotto, così lo puoi “portare” anche prima di andare a dormire senza cambiare completamente look.

Per la versione uomo o per chi preferisce capi “maschili” o unisex: Tezenis Pigiama Lungo Flanella Taschino è pensato proprio per l’inverno. La flanella è uno dei tessuti più indicati per il freddo: morbida, calda, perfetta per dormire con comfort. La stampa tartan è un evergreen per la stagione fredda e dona quel look “classico” del pigiama da casa invernale.

