Sneakers donna La Coste nuovi prodotti: ecco i migliori modelli must-have

Sei alla ricerca di nuovi modelli LaCoste in linea con le ultime tendenze? Scopriamoli tutti quanti subito, sono davvero incredibili e versatili, adatti a ogni esigenza e outfit.

La nuova collezione di sneakers da donna Lacoste segna un perfetto equilibrio tra stile urbano, comfort quotidiano e attenzione alle tendenze più attuali. Con modelli che spaziano tra nuance delicate e tonalità decise, la proposta si adatta a una donna moderna, dinamica e attenta ai dettagli. I colori pastello come il lavanda o il rosa cipria incontrano materiali tecnici e design puliti, dando vita a scarpe versatili, capaci di adattarsi tanto a un look sportivo quanto a un outfit più curato.

In un panorama moda in cui le sneakers non sono più solo un accessorio funzionale, ma un vero e proprio elemento di stile, Lacoste propone calzature che rispecchiano le esigenze estetiche e pratiche di oggi. Questi modelli diventano così must-have di stagione, perfetti per chi desidera rinnovare il proprio guardaroba con un tocco contemporaneo e distintivo.

Sneakers donna La Coste nuovi prodotti: i modelli più chic in assoluto, Aura Club

Tra le nuove proposte firmate Lacoste per l’autunno, spiccano quattro modelli di sneakers da donna che uniscono stile, comfort e personalità. Uno dei più raffinati è sicuramente il modello Aura Club nella variante OFF WHT/LT PURP (€140,00). Con un perfetto equilibrio tra eleganza e sportività, questa sneaker in off white e lilla chiaro è ideale per chi predilige uno stile sobrio ma ricercato. La silhouette pulita si abbina facilmente a look casual, ma può essere indossata anche con outfit più femminili. Il tocco di lavanda aggiunge personalità con discrezione.

La stessa Aura Club è disponibile anche nella versione LT PNK/LT BRW (€140,00), che si distingue per il suo carattere delicato ma deciso. Le nuance rosa cipria e marrone chiaro creano un effetto soft e romantico, perfetto per la mezza stagione. Questa sneaker è pensata per chi vuole aggiungere un tocco di colore ai propri look quotidiani, senza rinunciare alla praticità.

Sneakers neo shot

Passando a un design più audace, la L003 Neo Shot nella variante DK ORG/LT BRW (€130,00) è la scelta perfetta per chi ama osare. Il mix di arancione scuro e marrone chiaro dona un’estetica forte e decisa, mentre il design moderno strizza l’occhio allo streetwear. È una sneaker che non passa inosservata, pensata per chi vuole farsi notare.

Infine, la versione più soft della L003 Neo Shot, proposta in LT PNK/LT BRW (€130,00), conserva la grinta del modello originale ma la esprime attraverso toni pastello. Il rosa chiaro abbinato al marrone tenue la rende perfetta per chi cerca uno stile minimal ma contemporaneo.