Offerte Mango, capi d’abbigliamento a meno di 10 euro direttamente dallo shop online

Dal blazer 100% lino, ideale per l’estate e per un look da sera, al classico trench beige dell’autunno, non puoi assolutamente lasciarti sfuggire le migliori offerte di Mango Outlet.

Il marchio di abbigliamento spagnolo ha un sito dedicato proprio ai capi d’abbigliamento delle collezioni passate: un outlet in cui poter fare shopping e ricevere comodamente a casa i migliori capi d’abbigliamento del momento. Anche se appartengono alle collezioni precedenti, molti dei capi d’abbigliamento proposti rientrano ancora tra le tendenze del momento.

Ecco perché non dovresti assolutamente farti scappare le migliori offerte dell’estate!

Migliori offerte Mango outlet: 5 capi must have

Il sito di Mango Outlet è un vero e proprio paradiso per molte fashion addicted: si possono trovare sconti che vanno oltre il 70% e acquistare t-shirt, maglie e abiti anche a meno di 10 euro. Un vero e proprio affare visto la qualità del brand spagnolo.

Con l’arrivo della stagione autunnale bisognerebbe iniziare a pensare anche ai nuovi capi d’abbigliamento da acquistare. Gli sconti imperdibile su Mango Outlet ti permettono di rendere il tuo guardaroba alla moda. Ecco, quindi, i 5 capi da mettere subito nel carrello!

Blazer 100% lino

Il blazer dal design dritto e il collo a V con rever è uno dei più venduti del momento. Il suo prezzo iniziale è di circa 70 euro, con gli sconti su Mango Outlet puoi acquistarlo a poco meno di 20 euro.

Lo trovi in due tonalità: color panna, definito “grezzo“, e celeste, ideale da indossare con il suo pantalone abbinato.

Vestito svasato con spalline

Se cerchi un look per le tue sere d’estate, il vestito svasato con spalline total black potrebbe diventare il tuo abito preferito del mese di agosto. Leggero e senza chiusura, il tessuto è fluido e il design svasato lo rende fresco ed elegante. Ideale da abbinare a un sandalo gioiello e una borsa bauletto orizzontale di tendenza.

Gonna denim con spacco

Il tessuto di cotone stile denim a vita alta rende la gonna con spacco uno dei capi d’abbigliamento da avere nel guardaroba estivo/autunnale. Da indossare con i sandali o con uno stivaletto basso, la trovi sia nella tonalità bianca che azzurra. Il costo? Puoi averla a meno di 9 euro!

Pullover maglia collo con risvolto

Un pullover a maglia con collo misto cotone firmato Mango lo puoi pagare all’incirca 40 euro, ma con i saldi di Mango Outlet puoi avere il tuo primo pullover del brand spagnolo a meno di 5 euro. La finitura a coste e il colore verde kaki lo rende uno dei più chic dell’autunno!

Trench classico con cintura

Elegante e sofisticato, il trench con cintura è il capospalla dell’autunno da avere assolutamente. Nello shop online di Mango Outlet lo paghi poco meno di 53 euro.