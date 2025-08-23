3 migliori offerte make up KIKO di agosto: trucchi low cost ma di alta qualità a meno di 10 euro

Sei alla ricerca di ottime offerte make-up? KIKO offre sconti fino al 70% e i suoi prodotti sono rinomati per la convenienza e la qualità.

Tra collezioni speciali e best seller rivisitati, ecco le 3 migliori proposte low cost di agosto da non lasciarsi scappare. Scopriamo quali sono. Ti conviene approfittarne prima che sia troppo tardi.

Quali sono le migliori offerte makeup di KIKO per il mese di agosto?

Se ami un sorriso luminoso e labbra irresistibili, questo è il prodotto da provare. Il Brilliant Bliss Lip Gloss nasce dalla collaborazione esclusiva con la serie evento Bridgerton di Shondaland e Netflix, e incarna tutta l’eleganza e la femminilità del periodo Regency rivisitata in chiave moderna.

Con una sola passata, le labbra si rivestono di luce grazie alla sua formula effetto diamante: non appiccica, ha una texture vellutata e scivola delicatamente, regalando colore e brillantezza. In più, è arricchito da un delizioso aroma zuccherino alla vaniglia che ricorda biscotti appena sfornati e soffici torte.

Perfetto sia da solo sia come top coat scintillante, diventa il compagno ideale per chi vuole un make up raffinato ma pratico. E con l’applicatore floccato, i ritocchi on-the-go sono semplici e veloci. A soli 6,60 €, questo gloss è un must-have estivo.

Gli anni ’90 sono tornati e KIKO li celebra con un prodotto versatile e super trendy: il 2-in-1 Creamy & Liquid Eyeshadow. Disponibile in varie tonalità come “Frosty Sight” e “You Go, Girl!”, unisce due texture in un unico pack compatto: un ombretto cremoso dal finish mat o metallico e un ombretto liquido a effetto multidimensionale.

La formula è arricchita con olio di girasole, olio di semi di goji ed estratto d’alga dorata, che rendono la texture piacevole, leggera e allo stesso tempo intensa nel rilascio del colore.

Il cremoso si sfuma con facilità, mentre il liquido si applica in modo pratico grazie all’applicatore integrato e si asciuga velocemente, garantendo un look impeccabile in pochi secondi.

Un prodotto doppio, compatto e perfetto da portare in borsa per ritocchi veloci o per passare facilmente da un make up da giorno a uno da sera. A soli 4,20 €, è l’occasione giusta per dare un tocco di originalità al tuo sguardo.

Sopracciglia sempre perfette? Con il Crazy ’90s Comb & Define Eyebrow Mascara di KIKO diventa semplicissimo. Questo mascara colorato con effetto laminazione fissa e definisce le sopracciglia in pochi gesti, donando pienezza e ordine al volto.

La sua formula in gel leggero si asciuga rapidamente senza seccare, mentre il pack intelligente con tre diversi applicatori (mini scovolino, pettinino ultra preciso e spazzolina) permette di modellare le sopracciglia in ogni dettaglio: pettinare, riempire e fissare.

Il risultato è un look naturale ma definito, ideale sia per il trucco da giorno che per quello da sera. Un prodotto pratico, veloce e soprattutto low cost, perfetto per chi ama seguire i trend beauty senza rinunciare alla comodità. Il prezzo in offerta? 4,20 euro.

