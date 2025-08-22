2 palette Kiko in offerta ad agosto 2025: sconti fino al 70% ancora per poco, imperdibili

Agosto è il mese perfetto per concedersi qualche coccola beauty e Kiko ha deciso di rendere questo momento ancora più speciale con due imperdibili palette in offerta.

Le amanti del makeup troveranno irresistibili queste proposte, ideali per creare look occhi versatili e raffinati senza spendere una fortuna. Ma attenzione: gli sconti dureranno ancora poco, quindi conviene approfittarne subito. Sei pronta a scoprire di cosa si tratta?

2 palette Kiko in offerta: sconti shock

La Bridgerton Quartet Eyeshadow Palette è un piccolo gioiello ispirato alla serie evento Bridgerton di Shondaland e Netflix. Questa palette compatta contiene quattro ombretti multi finish—opachi, metallici e brillanti—pensati per esaltare lo sguardo in qualsiasi occasione.

Con un prezzo speciale di 7,80 € (-70% rispetto ai 25,99 € originali), questa palette rappresenta una vera occasione per chi desidera un makeup elegante e versatile. Gli ombretti della palette Bridgerton sono caratterizzati da texture fondenti e altamente pigmentate, che si applicano sulle palpebre con estrema facilità.

I finish opachi donano un tocco raffinato, perfetto per look da giorno o appuntamenti formali, mentre i metallici e i brillanti accendono lo sguardo con riflessi luminosi e preziosi.

Grazie alla combinazione di colori sofisticati e finiture diverse, ogni donna può divertirsi a ricreare trucchi sobri o più audaci, adatti a qualsiasi evento o serata speciale.

Per chi ama i colori intensi e le tonalità ispirate alla natura, la Dreamphoria Cloud Whisper Eyeshadow Palette è una scelta eccellente. Questa palette con sei ombretti multi finish (opachi e metallici) è perfetta per chi vuole sperimentare con look più creativi e sfumature sorprendenti.

Attualmente in offerta a 16,79 € (-30% dal prezzo originale di 23,99 €), è un’opportunità da non perdere. La palette Cloud Whisper regala una sensorialità unica grazie a texture in polvere finissima che si fondono sulle palpebre quasi come fossero liquide.

La combinazione di finish vellutati, splendenti e una base mat in crema permette di creare look da nude a fairy, ideali per ogni occasione.

Inoltre, il design compatto con specchietto integrato la rende pratica e versatile, perfetta anche per ritocchi on-the-go. Il vero punto di forza di questa palette è la qualità: zero fall-out, comfort assoluto e colori che mantengono intensità e luminosità per ore, garantendo risultati professionali con facilità.

Le offerte Kiko di agosto 2025 rappresentano un’occasione unica per arricchire il proprio beauty kit senza eccedere nel budget. Sia che tu preferisca l’eleganza sofisticata della Bridgerton Quartet, sia che ami la fantasia colorata della Cloud Whisper, entrambe le palette offrono prodotti di alta qualità con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

