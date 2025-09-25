Settembre porta nuovi mascara? Ecco i più chiacchierati del 2025

Settembre porta sempre un’aria di rinnovamento. Non è solo la fine dell’estate, con i suoi ritmi lenti, ma l’inizio di una stagione che invita a cambiare qualcosa, anche nei piccoli gesti quotidiani. Tra gli oggetti più chiacchierati di questo mese ci sono i mascara, quei tubetti che nascondono molto più di un colore: promettono di allungare, dare volume e trasformare lo sguardo con un semplice movimento della mano.

È curioso notare come ogni anno spuntino formule nuove e tonalità inattese, capaci di far parlare tanto quanto le borse o le scarpe del momento. Un mascara scelto bene diventa un segno di attenzione verso di sé che cambia la percezione che abbiamo del nostro volto.

In ufficio, tra amiche o scorrendo le recensioni online, i nomi si ripetono e finiscono per creare quell’effetto contagioso che rende un prodotto più di un cosmetico: lo trasforma in un fenomeno. Quest’autunno tre mascara in particolare hanno catturato l’attenzione, ciascuno con un carattere diverso, ognuno pronto a raccontare una storia attraverso le ciglia.

Revolution Wrap Lash Tubing Mascara – €10,99

Il primo mascara che vale la pena citare è quello di Revolution, nella tonalità borgogna. È una scelta che sorprende perché non si limita a intensificare lo sguardo, ma gli dà una profondità diversa, perfetta per l’autunno. La formula tubing avvolge le ciglia e le protegge da sbavature per tutta la giornata, mentre gli ingredienti come il burro di karité e l’olio di ricino contribuiscono a nutrirle.

Lo scovolino Maxi-V lavora con precisione, sollevando e separando senza bisogno di troppe passate. È un mascara che unisce funzionalità e colore con un prezzo molto competitivo, ed è questo che lo rende così chiacchierato in questi mesi.

Clinique High Impact Mascara Black Honey – €34,00

Clinique ha deciso di giocare con la memoria collettiva, riportando alla ribalta la tonalità Black Honey, già leggendaria nel mondo dei rossetti. In versione mascara, questo colore diventa un nero con riflessi particolari, più morbido e sofisticato, che si adatta a diverse carnagioni e momenti della giornata.

La formula è modulabile: basta una passata per un effetto naturale, o più applicazioni per un volume deciso. Non è solo un prodotto di make-up, ma un piccolo simbolo di come un dettaglio di colore possa cambiare la percezione dello sguardo senza renderlo artificiale. Il prezzo medio lo colloca in una fascia accessibile, ma con il fascino di un prodotto che ha già conquistato lo status di cult.

Kylie Cosmetics Kylash Volume Mascara – €26,99

Infine c’è Kylash di Kylie Cosmetics, un mascara che parla il linguaggio del volume e dell’intensità. La formula vegan e clean risponde a chi cerca prodotti più attenti alla composizione, ma senza rinunciare all’impatto estetico. Le fibre leggere separano e avvolgono ogni ciglia, mentre gli attivi come la provitamina B5 aiutano a rafforzarle nel tempo. Il risultato è uno sguardo aperto, allungato, con un nero intenso che dura tutta la giornata senza cedimenti.

Questi tre mascara raccontano bene lo spirito dell’autunno. C’è la voglia di sperimentare con il colore grazie a Revolution, quella di tornare a un classico rivisitato con Clinique e la necessità di volume e definizione che Kylie Cosmetics interpreta con un approccio contemporaneo. Sono prodotti diversi, ma proprio per questo si completano, offrendo opzioni a seconda dell’umore o dell’occasione.

Guardandoli insieme si nota come la ricerca sul make-up sia cambiata: non più un unico modello di bellezza, ma tante sfumature da interpretare liberamente. Oggi le ciglia non devono solo essere più lunghe o più folte, devono raccontare qualcosa, anche attraverso un borgogna inatteso o un nero sofisticato.