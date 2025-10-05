Le migliori ciprie coprenti di ottobre per una pelle opaca e uniforme in ogni occasione

La cipria è l’alleata perfetta per rendere il tuo make-up ancora più impeccabile. Scopri i migliori prodotti di ottobre e trova quella giusta per te!

Un prodotto che non dovrebbe mai mancare nel beauty case è la cipria: un vero must di stagione, ideale da utilizzare in diverse occasioni, da un evento importante a un appuntamento romantico. Applicarla durante il make up è uno step fondamentale: aiuta a uniformare l’incarnato, donando alla pelle un aspetto levigato e opacizzato, soprattutto in caso di eccesso di sebo.

Non è tutto, perché la cipria svolge un compito molto importante: aiuta a fissare e prolungare la durata dell’intero make up, ecco perché dovresti iniziare a utilizzarla con più frequenza!

Migliori ciprie coprenti del mese di ottobre: 3 prodotti must have

Quali sono le migliori ciprie coprenti del mese di ottobre? Scopriamo insieme i prodotti da mettere nel carrello as soon as possible!

Teint Idole Ultra Wear S.E. Skin Reining – Setting Powder di Lancome

Lancome propone una cipria coprente tra le migliori del mese. Disponibile in 4 shade differenti, fissa il trucco e controlla la lucidità per un colore che dura tutto il giorno. La cipria compatta Teint Idole Ultra Wear è la più richiesta della stagione, perfetta per opacizzare la pelle e sfoggiare il make up da mattina a sera.

All Hours Hyper Finish Powder – Cipria opaca multiuso di Yves Saint Laurent

Senza ombra di dubbio è una delle ciprie più coprenti del momento, la All Hours Hyper Finish Powder di Yves Saint Laurent rientra tra le ciprie migliori del mese di ottobre e di tutta la stagione. Attenuta le imperfezioni e minimizza l’aspetto dei pori, la sua formula contiene acido ialuronico e niacinamide, due sostanze fondamentali per contrastare i radicali liberi e mantenere la pelle levigata e giovane.

Ha una tenuta fino a 24 ore, esalta gli zigomi e definisce la mascella. Disponibile in 6 tonalità per adattarsi a ogni incarnato.

Tinted Pressed Powder – Cipria colorata compatta di finish di Rare Beauty

Il brand creato da Selena Gomez propone un prodotto coprente tra i migliori in assoluto. Il Tinted Pressed Powder di Rare Beauty è disponibile in 15 shade differenti, dalla più chiara alla più scura. La cipria sfuma e leviga, riduce la lucidità e fissa il trucco, regalando all’incarnato un aspetto naturale e uniforme.

Il prodotto può essere utilizzato sopra il trucco per intensificarne la coprenza oppure può essere utilizzato da solo come unica base. Da portare anche in giro, così da poter ritoccare il make up in qualsiasi situazione.

 

