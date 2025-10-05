Le migliori ciprie coprenti di ottobre per una pelle opaca e uniforme in ogni occasione

La cipria è l’alleata perfetta per rendere il tuo make-up ancora più impeccabile. Scopri i migliori prodotti di ottobre e trova quella giusta per te!

Un prodotto che non dovrebbe mai mancare nel beauty case è la cipria: un vero must di stagione, ideale da utilizzare in diverse occasioni, da un evento importante a un appuntamento romantico. Applicarla durante il make up è uno step fondamentale: aiuta a uniformare l’incarnato, donando alla pelle un aspetto levigato e opacizzato, soprattutto in caso di eccesso di sebo.

Non è tutto, perché la cipria svolge un compito molto importante: aiuta a fissare e prolungare la durata dell’intero make up, ecco perché dovresti iniziare a utilizzarla con più frequenza!

Migliori ciprie coprenti del mese di ottobre: 3 prodotti must have

Quali sono le migliori ciprie coprenti del mese di ottobre? Scopriamo insieme i prodotti da mettere nel carrello as soon as possible!

Teint Idole Ultra Wear S.E. Skin Reining – Setting Powder di Lancome

Lancome propone una cipria coprente tra le migliori del mese. Disponibile in 4 shade differenti, fissa il trucco e controlla la lucidità per un colore che dura tutto il giorno. La cipria compatta Teint Idole Ultra Wear è la più richiesta della stagione, perfetta per opacizzare la pelle e sfoggiare il make up da mattina a sera.

All Hours Hyper Finish Powder – Cipria opaca multiuso di Yves Saint Laurent

Senza ombra di dubbio è una delle ciprie più coprenti del momento, la All Hours Hyper Finish Powder di Yves Saint Laurent rientra tra le ciprie migliori del mese di ottobre e di tutta la stagione. Attenuta le imperfezioni e minimizza l’aspetto dei pori, la sua formula contiene acido ialuronico e niacinamide, due sostanze fondamentali per contrastare i radicali liberi e mantenere la pelle levigata e giovane.

Ha una tenuta fino a 24 ore, esalta gli zigomi e definisce la mascella. Disponibile in 6 tonalità per adattarsi a ogni incarnato.

Tinted Pressed Powder – Cipria colorata compatta di finish di Rare Beauty

Il brand creato da Selena Gomez propone un prodotto coprente tra i migliori in assoluto. Il Tinted Pressed Powder di Rare Beauty è disponibile in 15 shade differenti, dalla più chiara alla più scura. La cipria sfuma e leviga, riduce la lucidità e fissa il trucco, regalando all’incarnato un aspetto naturale e uniforme.