Microonde: come tenerlo pulito senza detersivi aggressivi

Schizzi di sugo, residui di cibo e cattivi odori possono trasformare il microonde in uno degli elettrodomestici più difficili da pulire. Per farlo tornare in ordine, però, non è sempre necessario ricorrere a detergenti aggressivi: acqua, vapore e alcuni ingredienti di uso comune possono diventare alleati preziosi. Il forno a microonde viene utilizzato spesso per riscaldare velocemente pietanze, bevande e cibi già pronti. Proprio questa praticità fa sì che al suo interno possano accumularsi con facilità schizzi e incrostazioni. Quando vengono trascurati, i residui finiscono per seccarsi sulle pareti e diventano progressivamente più difficili da eliminare. Pulire regolarmente l’interno del microonde aiuta a evitare che sporco e odori persistenti si accumulino, rendendo anche le successive operazioni di pulizia molto più …

Schizzi di sugo, residui di cibo e cattivi odori possono trasformare il microonde in uno degli elettrodomestici più difficili da pulire. Per farlo tornare in ordine, però, non è sempre necessario ricorrere a detergenti aggressivi: acqua, vapore e alcuni ingredienti di uso comune possono diventare alleati preziosi.

Il forno a microonde viene utilizzato spesso per riscaldare velocemente pietanze, bevande e cibi già pronti. Proprio questa praticità fa sì che al suo interno possano accumularsi con facilità schizzi e incrostazioni. Quando vengono trascurati, i residui finiscono per seccarsi sulle pareti e diventano progressivamente più difficili da eliminare. Pulire regolarmente l’interno del microonde aiuta a evitare che sporco e odori persistenti si accumulino, rendendo anche le successive operazioni di pulizia molto più semplici.

Non serve necessariamente partire da prodotti particolarmente forti. Uno dei sistemi più semplici consiste nello sfruttare il vapore per ammorbidire lo sporco prima di passare un panno. Tra i rimedi casalinghi suggeriti per la pulizia del microonde trovano spazio ingredienti facilmente reperibili, come limone, aceto e bicarbonato, da impiegare con modalità differenti. Il vero vantaggio del vapore è la capacità di ammorbidire le incrostazioni, evitando di dover strofinare a lungo le superfici interne.

Il passaggio che rende lo sporco molto più facile da eliminare

Una soluzione pratica è mettere nel microonde un contenitore adatto con dell’acqua e del limone. Scaldando l’acqua per alcuni minuti si genera vapore, che si deposita sulle pareti interne e contribuisce ad ammorbidire i residui di cibo. Dopo il riscaldamento è utile lasciare agire il vapore per qualche minuto, senza avere fretta di aprire immediatamente lo sportello. Una volta che l’interno si è raffreddato abbastanza da poter intervenire in sicurezza, si può passare un panno morbido sulle superfici. Acqua calda, vapore e limone permettono di intervenire sullo sporco senza ricorrere subito a detergenti aggressivi.

Un principio simile può essere sfruttato con l’aceto, utilizzandolo diluito nell’acqua e facendo sempre attenzione a impiegare un recipiente compatibile con il microonde. Il vapore facilita il distacco dei residui, mentre la successiva passata con un panno consente di raccogliere lo sporco ammorbidito. Per le zone più ostinate può essere necessario ripetere l’operazione invece di cercare di rimuovere tutto esercitando molta forza. La pulizia del microonde risulta più semplice quando le incrostazioni vengono prima ammorbidite: è soprattutto questo passaggio a fare la differenza sulle macchie ormai secche.

Il dettaglio che spesso viene dimenticato quando si pulisce il microonde

Concentrarsi sulle pareti non basta. Anche il piatto girevole raccoglie briciole, liquidi e residui che possono finire sotto la sua superficie e nella zona di appoggio. Quando il modello lo permette, il piatto può essere rimosso e lavato separatamente, seguendo sempre le indicazioni previste per l’elettrodomestico. Prima di rimontarlo è importante asciugarlo accuratamente e approfittare dello spazio libero per passare un panno nella parte sottostante. Piatto girevole, base interna e sportello sono punti da non trascurare se l’obiettivo è ottenere una pulizia completa e non soltanto eliminare le macchie più evidenti.

Per lo sporco più resistente può essere utile anche il bicarbonato, impiegato con delicatezza e senza utilizzare strumenti abrasivi che rischierebbero di danneggiare le superfici. Meglio evitare pagliette metalliche e sfregamenti aggressivi, soprattutto sui rivestimenti interni e sullo sportello. Una buona abitudine resta quella di intervenire appena ci si accorge di uno schizzo: rimuovere i residui quando sono ancora recenti riduce la formazione delle incrostazioni e permette di mantenere il microonde pulito con operazioni molto più rapide. Anche lasciare aperto lo sportello per un breve periodo dopo la pulizia, quando appropriato, può favorire l’asciugatura e aiutare a disperdere gli odori rimasti all’interno.