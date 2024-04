Michelle Hunziker, svela finalmente il segreto della sua giovinezza: bastano 5 minuti e dei cubetti di ghiaccio

Michelle Hunziker svela il segreto del perché a 47 anni sembra una ragazzina. Bastano solo 5 minuti e dei cubetti di ghiaccio per una pelle tonica.

A 47 anni Michelle Hunziker sembra non invecchiare mai. La showgirl sembra ancora una ragazzina e ha una pelle invidiabile anche per molte 30enni. La conduttrice di “Striscia la notizia”, divenuta popolare per un connubio di bellezza e simpatia, è uno dei volti femminili più amati della televisione italiana. La showgirl italo-svizzera si è fatta conoscere negli anni ’90 quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Oggi Michelle Hunziker ha una bellissima carriera alle spalle, ma lei sembra non invecchiare mai. Molti si chiedono quale sia il segreto della sua giovinezza eterna. Se pensate che la conduttrice tenga un ritratto in soffitta vi sbagliate di grosso, perché il suo segreto è nella skincare. E non pensate che la conduttrice del tg satirico di Canale 5 spenda un patrimonio per mantenersi così tonica, perché lei stessa ha svelato un trucchetto economico.

Il segreto di Michelle Hunziker per una pelle da 20enne: non ci ha pensato nessuna

Se voi alla soglia dei 50 anni vi siete rassegnate all’invecchiamento cutaneo che procede senza sosta, oppure avete escogitato rimedi anche costosi senza ottenere alcun risultato, Michelle Hunziker ha scoperto un metodo naturale per apparire a 47 anni con una pelle giovanissima. Lei stessa ha rivelato il suo segreto e lo ha fatto sui social, dove si è mostrata alle prese con un trattamento particolare suggeritole però da Sole Ramazzotti, che è così sveglia per la sua età.

La conduttrice ha letteralmente infilato la sua testa nel ghiaccio e ci ha immerso il viso la mattina per alcuni minuti. La conduttrice di Striscia la Notizia e Michelle Impossible ha provato questo trattamento di bellezza molto originale. Ha preso un recipiente di acqua e ghiaccio e si è legata i capelli. Dopo di che si è fatta scattare una foto immersa con il viso dentro l’acqua ghiacciata. Sole è stata geniale nonostante la sua età nel suggerirle il trattamento, perché esiste e si chiama “Ice facial” e sfrutta i benefici del ghiaccio per donare alla pelle un aspetto tonico.

Il ghiaccio infatti, grazie all’azione del freddo, dona moltissimi benefici nel combattere l’invecchiamento cutaneo. Sole deve aver visto il trattamento sui social, in quanto è diventato virale nell’ultimo periodo. La cosa più incredibile è che si tratta di un rimedio economico, basta procurarsi acqua e ghiaccio. Grazie alle basse temperature i pori si restringono, alleviando i rossori e i gonfiori mattutini. Grazie al freddo, inoltre, l’incarnato diventa più luminoso.