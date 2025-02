Il primo appuntamento è un momento, certamente, carico di aspettative ed emozioni. Dopo aver trascorso una bella serata insieme alla persona che ci interessa, qual è il modo giusto di comportarsi? Il passo successivo potrebbe sembrare incerto. È consigliabile mandare un messaggio subito o aspettare?

Si tratta di dubbi comuni, anche perché mandare un messaggio immediatamente può dire molto di noi e, certamente, influenzare l’evoluzione della relazione. Scopriamo insieme il messaggio che dovresti sempre mandare dopo un primo appuntamento.

La regola dei tre giorni: messaggi dopo il primo appuntamento

La cosiddetta “regola dei tre giorni” è particolarmente diffusa. In che cosa consiste? La teoria afferma che dovresti attendere circa tre giorni prima di scrivere alla persona che ti piace e con cui sei uscita. È spesso considerato il lasso di tempo corretto per non sembrare troppo disperati e per dare il giusto spazio all’altro. È davvero la mossa migliore aspettare tanto? Se durante il primo incontro c’è stata una forte intesa, non occorre aspettare tre giorni.

Se, invece, ci sono stati segnali di incertezza e la sua reazione non ti ha convinto al cento per cento, il consiglio è quello di attendere un po’ (anche per capire se, dopo il primo appuntamento, gli piaci davvero). È importante, quindi, leggere i segnali in modo corretto e comportarsi di conseguenza.

Silenzio dopo il primo appuntamento? Il messaggio che dovresti mandare

Come detto prima, in alcuni casi il silenzio è la scelta migliore, ma non sempre. Quando l’appuntamento è andato particolarmente bene, qual è il messaggio che dovresti mandare? Stare in silenzio potrebbe essere interpretato come disinteresse o indifferenza. Se l’incontro è stato positivo, si potrebbe inviare un messaggio breve che esprima gratitudine per la bella serata passata insieme.

Un esempio? “È stato bello trascorrere del tempo insieme. Spero che anche per te sia stato lo stesso!”. Questo può far capire il nostro interesse, senza essere troppo invadenti. Ovviamente, è un messaggio che esprime apprezzamento, facendo capire che si è interessati a un seguito senza forzare eccessivamente le cose. Sei pronta a conquistare quella che potrebbe essere la tua dolce metà? Scopri anche come trovare il giusto equilibrio nella coppia e di più sull’intelligenza emotiva per un rapporto di coppia duraturo.