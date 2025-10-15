Merluzzo noioso? Mai più! | prova questa versione alla mediterranea e innamorati

Merluzzo gratinato alla mediterranea: mai più merluzzo noioso, con questa versione alla mediterranea ti innamori per davvero e fai consolare tutti!

C’è chi pensa che il merluzzo sia triste, un po’ spento, di quelli che si mangiano solo quando serve qualcosa di leggero. E invece no, credimi, perché basta una teglia, qualche erba profumata e un filo di olio buono per cambiare tutto. Il merluzzo gratinato alla mediterranea è una sorpresa piena di gusto, di quelle che puoi prepararti tutto l’anno. Per realizzarlo? Pochi ingredienti, quelli giusti, per portare in tavola un piatto che profuma d’estate, ma che sta bene in ogni stagione.

Quella del Merluzzo gratinato alla mediterranea, è la classica ricetta che ti fa pensare di rifarla più spesso, proprio perché si prepara in un attimo. In più è leggero ma ricco di sapore e soprattutto non richiede nessuna abilità da chef per realizzarlo. La gradinatura è davvero speciale grazie al mix perfetto di pomodorini si caramellano appena in forno, pangrattato che diventa super croccante, e il profumo e sapore inconfondibile di menta, basilico, prezzemolo e capperi, che si sposa alla perfezione con la delicatezza del pesce. Fidati, è una ricetta favolosa questa, sarà infatti praticamente impossibile resistere a quella crosticina croccante e saporita che si forma sopra, capace di lasciare il merluzzo tenerissimo sotto.

Merluzzo gratinato alla mediterranea: altro che cena noiosa, questo è pazzesco!

E poi non ci dimentichiamo, che un’altra qualità del merluzzo gratinato alla mediterranea, è che non devi friggere niente, tutto va in forno e risolvi così la cena senza puzza, stress e troppe calorie. Beh, che vuoi più? Sono sicura che quando arrivi a tavola con questo merluzzo ti arriveranno complimenti a raffica, come è successo a me. Quindi basta chiacchiere e non perdere tempo, da oggi il merluzzo surgelato anche per te non sarà triste ma resterà leggerissimo, ideale se sei a dieta. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi 5 minuti modalità grill a 200 gradi

Ingredienti per il Merluzzo gratinato alla mediterranea

Per 4 persone

8 filetti di merluzzo surgelati

140 g di pangrattato

10 pomodorini

1 ciuffo grande di basilico fresco

8-10 foglioline di menta

1 limone bio di cui la scorza grattugiata

1 ciuffo grande di prezzemolo

Sale q.b.

Pepe q.b.

2 cucchiai di capperi dissalati

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si prepara il Merluzzo gratinato alla mediterranea