Mela e zenzero, ma non per preparare un dolce: il rimedio (della nonna) di cui la tua chioma non potrà fare più a meno

Un rimedio della nonna che darà nuova vita alla nostra chioma: mele e zenzero, altro che in cucina, ecco come usarli in modo geniale

Prendersi cura della propria chioma è una gioia ma può rivelarsi anche dispendioso visto il costo che hanno alcuni prodotti che troviamo al supermercato o in profumeria. Ognuno di noi possiede una tipologia differente di capello, il che significa che occorrono trattamenti specifici per dare il giusto nutrimento e prevenire eventuali problemi o fastidi. In particolar modo, chi si ritrova a fare i conti con il cuoio capelluto grasso e, di conseguenza, con una chioma oleosa, sa bene quanto possa essere difficile da gestire. Per fortuna abbiamo tutti a disposizione due semplici ingredienti naturali a basso costo che diventeranno i nostri migliori alleati: mele e zenzero.

I rimedi della nonna, si sa, sono spesso i migliori perché frutto dell’esperienza. Spesso e volentieri tra dispensa e frigo abbiamo delle soluzioni efficaci di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Come usare, dunque, questi due ingredienti per la salute della nostra chioma?

Cura dei capelli grassi, ecco come servirsi in modo furbo di mele e zenzero

Pochi sanno che lo zenzero è davvero portentoso quando si tratta di aiutare il cuoio capelluto molto grasso. Oltre a “contrastare” il sebo, infatti, può aiutarci a prevenire fastidi come la formazione di forfora, imbarazzante e talvolta pruriginosa. I benefici delle mele, invece, per la pelle, li conosciamo tutti bene, ma spesso non ci rendiamo conto che anche per la chioma può rivelarsi straordinaria.

Ciò che dobbiamo fare è grattugiare dello zenzero fresco, per la quantità ci regoleremo a seconda della lunghezza e corposità dei capelli e riversare in una ciotola. Uniremo quindi una mela frullata e anche due o tre cucchiai di gel di aloe. Quest’ultima ha la funzione di lenire il cuoio capelluto oltre che di nutrire a fondo. Mescoleremo per bene il tutto per ottenere un composto omogeneo, come si trattasse di una crema. Alcuni aggiungono anche un cucchiaino di miele per aggiungere idratazione e morbidezza all’impacco.

Andremo dunque ad applicare sui capelli, spennellando in gran parte sulle radici, per poi tenere in posa almeno mezz’ora prima di procedere al classico shampoo. Il risultato sarà davvero incredibile e, soprattutto, non avremo speso una fortuna in prodotti costosi. Si tratta di una “maschera” che possiamo sfruttare una volta alla settimana o un paio di volte al mese.