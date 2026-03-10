Meghan Markle sempre splendida e vestita di bianco, ma perché sceglie sempre questo colore?

Chi segue Meghan Markle dal principio avrà notato una costante. Era l’autunno del 2017 quando si affacciò ai giardini di Kensington Palace per il primo servizio fotografico ufficiale con Harry. Indossava un cappotto bianco a vestaglia. Elegante, essenziale. Già allora molti si chiesero se fosse una scelta casuale.

Negli anni successivi, il bianco è tornato con regolarità. Durante il tour in Australia del 2018, un abito bianco per l’Opera House di Sydney. Alla Royal Albert Hall, un tubino Givenchy. Nel 2019, per il battesimo di Archie, un cappotto Stella McCartney su un vestito bianco. Una cascata di candore.

In molti lessero quell’insistenza come un omaggio alla regina. Ma c’era dell’altro. Il bianco, in quegli anni, fungeva da schermo protettivo. Sotto i riflettori del mondo, bersaglio di critiche feroci, Markle usava un colore che non si macchia senza che si veda. Guardatemi, sembrava dire, non ho nulla da nascondere. Era una difesa, ma anche una sfida.

La svolta di Meghan anche nella moda

Poi arrivò il 2020. L’addio alla famiglia reale, il trasferimento a Montecito. E il bianco cambiò significato. Non era più il colore della trasparenza imposta, ma dell’autodeterminazione. La prima immagine ufficiale dopo il trasloco la ritraeva in giardino con una camicia bianca semplice. Si ricomincia.

Da allora, il total white è diventato la sua uniforme per le occasioni che contano. Per il primo podcast, un completo Brandon Maxwell. Per la copertina di The Cut, un tailleur Proenza Schouler con pantaloni palazzo. Per il ritorno sul red carpet agli Espy Awards, un abito Louis Vuitton. Per il lancio del suo brand American Riviera Orchard, un dolcevita The Row.

C’è una progressione evidente. Il bianco californiano è più rilassato, più consapevole. Non è il colore del dovere, ma della scelta. È il bianco di chi ha smesso di chiedere permesso.

Perché la Duchessa ha scelto proprio il bianco?

La psicologia del colore insegna che il bianco è associato alla purezza, ma anche all’autorità silenziosa. È il colore dei camici dei medici, degli chef, degli scienziati. Chi lo indossa comunica competenza e distacco emotivo. In un’epoca di sovraesposizione, il bianco filtra: respinge le interpretazioni altrui, restituisce solo ciò che si vuole proiettare.

C’è poi una ragione più strategica. I colori forti gridano, il bianco sussurra. E in una narrazione così urlata come la sua, fatta di titoli sensazionalistici, il sussurro diventa una strategia potentissima. La fa emergere senza sovrastarla.

Infine, c’è la questione del nuovo inizio. Markle ha dovuto reinventarsi più volte: da attrice a duchessa, da duchessa a donna in fuga, da donna in fuga a imprenditrice. Ogni passaggio è stato segnato da un vestito bianco. Come se quel colore fosse il punto zero da cui ripartire, la tela su cui dipingere il capitolo successivo. Il bianco come promessa, come attesa, come possibilità che tutto possa ancora accadere.