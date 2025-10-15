Meghan Markle alla riscossa | La duchessa si imbuca agli eventi | La nuova strategia

La duchessa Meghan Markle ha messo in atto un nuovo piano di attacco e torna alla riscossa sulla scena internazionale. Questa volta, però, si è “imbucata” a Balenciaga… ma cosa sta succedendo davvero?

Sono passati diversi anni da quando Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di lasciare definitivamente la famiglia reale britannica, alla ricerca di indipendenza e di una gestione più autonoma della propria vita privata e pubblica.

Harry, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di proteggere la sua famiglia dall’eccessiva esposizione mediatica, volendo evitare ai figli ciò che lui stesso ha vissuto durante l’infanzia sotto i riflettori.

Meghan, invece, abituata a vivere davanti alle telecamere, ha cercato negli anni il modo di trovare una nuova dimensione personale e professionale, tra progetti più o meno riusciti, fino a riscoprire nei social network la chiave perfetta per esprimersi e riconquistare la scena.

Il contratto siglato con Netflix ha dato vita a un documentario che racconta la loro storia e il loro punto di vista sull’addio alla famiglia reale. Ma oggi la duchessa del Sussex sembra pronta a un nuovo capitolo: debutta come food blogger, influencer e presenza fissa negli eventi mondani, compresa la Paris Fashion Week.

Meghan Markle, la riscossa: da duchessa a fashion star

Nonostante le critiche che le sono state rivolte negli anni, è impossibile negare che Meghan Markle sappia come catalizzare l’attenzione. Un esempio lampante è la sua apparizione a sorpresa alla sfilata di Balenciaga, dove Pierpaolo Piccioli ricopre il ruolo di direttore creativo della maison.

Meghan si è presentata all’evento indossando un completo bianco impeccabile, capace di riflettere perfettamente il suo stile sofisticato e la sua eleganza naturale. Il suo look ha conquistato tutti i presenti e le immagini hanno subito fatto il giro del mondo.

Eppure, nonostante il successo mediatico, in molti hanno sollevato un dubbio: la duchessa si è davvero imbucata alla Fashion Week parigina?

Meghan Markle “imbucata” alla Fashion Week: la verità dietro il suo ritorno

“Bene o male, purché se ne parli” potrebbe essere il motto di Meghan Markle. Tuttavia, a quanto pare, la duchessa del Sussex non si è affatto imbucata alla sfilata di Balenciaga. Al contrario, la sua presenza sarebbe stata accuratamente pianificata per rilanciare la sua immagine pubblica e consolidare la sua posizione nel mondo della moda e dell’intrattenimento.

L’invito di Meghan non sarebbe stato frutto del caso, ma il risultato di un rapporto di stima reciproca con Pierpaolo Piccioli, che ha voluto la duchessa come ospite d’onore.

Lo stesso stilista ha chiarito l’accaduto, dichiarazioni riprese anche da Vanity Fair Italia: “Meghan e io ci siamo conosciuti qualche anno fa e da allora ci siamo tenuti in contatto. Mi ha scritto dicendo che le sarebbe piaciuto venire alla sfilata. Non c’è stata alcuna strategia o operazione di marketing. Non ho detto a nessuno che sarebbe venuta, perché volevo che fosse una sorpresa. Nella moda, le vere sorprese sono rare… e questa è stata bellissima”.

Un ritorno in grande stile, dunque, per Meghan Markle, che con una sola apparizione è riuscita ancora una volta a far parlare di sé in tutto il mondo.