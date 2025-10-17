Megah Markle nuova icona di stile | Come la duchessa anche noi dovremmo avere questo capo nell’armadio

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come Meghan Markle e Kate Middleton siano diventate delle vere e proprie icone di moda e stile. Due personalità completamente diverse tra loro, ma capaci di creare abbinamenti sempre perfetti e, soprattutto, di dettare le nuove regole di eleganza in tutto il mondo. Basti pensare che spesso gli abiti indossati da Kate Middleton sono diventati dei veri e propri must della stagione, tanto da essere considerata la perfetta erede di Lady Diana, ancora oggi ricordata tra le più grandi icone di stile della storia. A ogni modo, però, nel mirino dei media ritroviamo anche Meghan Markle, che è stata recentemente incoronata come la regina sorpresa della Paris Fashion Week. Meghan …

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come Meghan Markle e Kate Middleton siano diventate delle vere e proprie icone di moda e stile. Due personalità completamente diverse tra loro, ma capaci di creare abbinamenti sempre perfetti e, soprattutto, di dettare le nuove regole di eleganza in tutto il mondo.

Basti pensare che spesso gli abiti indossati da Kate Middleton sono diventati dei veri e propri must della stagione, tanto da essere considerata la perfetta erede di Lady Diana, ancora oggi ricordata tra le più grandi icone di stile della storia.

A ogni modo, però, nel mirino dei media ritroviamo anche Meghan Markle, che è stata recentemente incoronata come la regina sorpresa della Paris Fashion Week.

Meghan Markle diventa la nuova icona di stile in tutto il mondo: attenzione a questo capo

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, fin dai tempi in cui Meghan Markle era la star della serie TV Suits, ha sempre sfoggiato outfit assolutamente perfetti, studiati per valorizzare la sua figura e il suo incarnato.

Un esempio pratico e lampante di quanto stiamo dicendo è rappresentato proprio dal bianco. Molto spesso, infatti, possiamo vedere la Markle indossare abiti dai toni chiari, in particolare il bianco, oppure varie sfumature di beige accostate al nero o ad altri colori neutri.

Gli abbinamenti, tutt’altro che casuali, sono frutto di una ricerca precisa: mettono in risalto il contrasto con il suo incarnato e, allo stesso tempo, valorizzano la figura di Meghan, puntando su colori luminosi che ne esaltano eleganza e portamento.

Questo capo Meghan Markle lo indossa sempre (e tutti dovremmo averlo nell’armadio)

Tenendo conto della predominanza del bianco nei look di Meghan Markle, sappiate che la duchessa del Sussex indossa quasi sempre qualcosa di bianco. È molto frequente vederla con camicie o maglie che richiamano questo capo essenziale.

Anche in questo caso si tratta di una scelta ben precisa: indossare una camicia bianca permette di avere un capo versatile, perfetto per ogni occasione, da un evento elegante a un outfit più casual.

Meghan Markle, infatti, predilige spesso le camicie bianche durante gli incontri diurni, quando non è richiesta un’eccessiva formalità ma vuole comunque mantenere un tocco di eleganza. Le abbina a pantaloni neri o jeans e completa il look con scarpe con tacco, in particolare décolleté nere. In alternativa, come ci insegna la duchessa, anche un paio di sneaker bianche può essere una scelta vincente, mantenendo un perfetto equilibrio tra stile e comodità.