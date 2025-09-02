Mediaset, ora è ufficiale: chi torna in onda dopo una lunga pausa

L’estate sta finendo e fra pochi giorni la Mediaset proporrà il suo nuovo palinsesto autunnale, con programmi di intrattenimento e fiction molto gradite al pubblico. In particolare è ufficiale: dopo una lunga pausa tornerà in onda una trasmissione molto amata.

I telespettatori potranno fare i salti di gioia per questo gradito ritorno, tanto atteso. Ecco che cosa verrà trasmesso nuovamente fra pochi giorni: la notizia coglie tutti di sorpresa.

Chi torna in onda su Mediaset

I telespettatori potranno fare i salti di gioia per un gradito ritorno su Mediaset. Dopo la programmazione estiva, ci sarà infatti una modifica al palinsesto che va dall’8 al 14 settembre 2025 e tornerà in onda La notte nel cuore, la serie turca molto amata, che sta registrando altissimi ascolti.

L’amata soap andrà in onda martedì 9 settembre in prime time a partire dalle 21:40, sfidandosi con Il commissario Montalbano su Rai 1. La fiction con protagonista Sumru Sansalan verrà trasmessa anche domenica 14 settembre, sempre in prime time. Quindi, ci sarà un doppio appuntamento settimanale.

Per via degli alti ascolti, la soap opera turca, che ha superato i 2 milioni di spettatori, è un prodotto su cui puntare per la Mediaset, anche grazie a La ruota della fortuna che fa da traino e che sta ottenendo punte di 35% di share nei minuti finali. Oltre a La notte nel cuore, nel palinsesto autunnale di Mediaset, tornerà anche Verissimo, sia di sabato sia di domenica dalle 16:30 in poi.

L’appuntamento con il programma di intrattenimento condotto da Silvia Toffanin è a partire da sabato 13 settembre. Leader indiscussa del weekend, questa trasmissione lo scorso anno raggiungeva i 2 milioni di spettatori e ha registrato un incremento di ascolti in particolare nelle puntate domenicali che, complice il traino di Amici di Maria De Filippi, hanno raggiunto la soglia del 18-19% di share.

Per questo motivo, proprio per dare spazio al famoso rotocalco televisivo, nel weekend non ci sarà più Innocence: chi vuole continuare a seguire quest’altra soap turca potrà farlo in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity. Insomma, dopo settimane di pausa per via delle vacanze estive, finalmente i telespettatori potranno tornare a seguire le vicende avvincenti de La notte nel cuore, che andrà in onda in due imperdibili appuntamenti in prime time su Canale 5, vale a dire martedì 9 settembre e domenica 14 settembre.

Si prospettano grandi ascolti anche per questi episodi e la possibilità di sbaragliare anche questa volta la concorrenza della Rai.