Matrimonio in autunno, 5 tendenze glamour per renderlo speciale puntando all’eleganza

Un tempo la stagione dei matrimoni iniziava in primavera e si concludeva con l’arrivo dell’autunno. Negli ultimi anni, invece, sempre più coppie decidono di celebrare le nozze in periodi insoliti, come appunto l’autunno.
In particolar modo, grazie alle giornate ancora lunghe, alle temperature fresche ma piacevoli e al clima meno afoso rispetto all’estate, l’autunno si è trasformato in men che non si dica nella stagione perfetta per i matrimoni.
Sulla base di questo, ecco cinque idee glamour che ti permetteranno di rendere le tue nozze davvero speciali.
Matrimoni glamour: rendi unico il tuo grande giorno
Se decidi di sposarti a fine estate o in pieno autunno, come spiega lo stylist Daniel Nachmani a Vogue, il primo dettaglio da curare è il bouquet. L’esperto consiglia di inserire piccoli agrumi, come i mandarini cinesi, che sbocciano proprio in questo periodo dell’anno. Anche i segnaposto dovrebbero richiamare i colori e i dettagli del bouquet, creando un filo conduttore con la stagione autunnale.
Un altro aspetto importante riguarda la location. Organizzare un matrimonio all’aperto è possibile anche in autunno: basta scegliere una struttura che disponga di spazi esterni coperti da una tenda elegante, così da proteggere gli invitati dal fresco serale senza rinunciare all’atmosfera unica della stagione.
Tavola e dettagli autunnali: cosa non deve mancare
La tavola gioca un ruolo fondamentale per rendere glamour le nozze in autunno. Diversamente dall’estate, in questo caso il consiglio è di puntare su tonalità calde e avvolgenti: dal marrone al bordeaux, fino all’oro. In base al periodo scelto, si possono aggiungere segnaposto realizzati con fiori di stagione o elementi simbolici come le zucche, regine indiscusse dell’autunno.
Per la bacheca dei tavoli, un’idea originale è utilizzare tronchi di legno decorati con dettagli stagionali: fiori dorati, bacche o piccoli agrumi. Lo stesso stile decorativo può essere ripreso anche sulla torta nuziale, così da richiamare in modo elegante il tema delle nozze.
Look degli sposi: eleganza senza tempo
Per lo sposo, la scelta rimane il classico smoking nero, sempre intramontabile. La sposa, invece, può osare con abiti bianchi arricchiti da dettagli raffinati oppure optare per nuance più calde e avvolgenti, perfette per la stagione. Maniche velate, scollature delicate e coprispalle leggeri che si possono indossare o togliere a seconda del momento renderanno il look ancora più versatile.
Insomma, poche ma semplici idee che renderanno il tuo matrimonio non solo glamour, ma anche indimenticabile e in perfetta armonia con il fascino unico dell’autunno.