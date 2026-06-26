Matita nera e occhi irritati? Il vero colpevole non è il trucco, ma il punto in cui lo metti

Il bruciore, il rossore e quella sensazione di sabbia nell’occhio dopo aver applicato la matita nera non sono necessariamente un’allergia al prodotto. Spesso la causa è più banale, ma anche più pericolosa: il punto in cui la applichi.

L’errore più comune è tracciare la matita sulla rima interna dell’occhio, quella linea umida tra le ciglia e il bulbo oculare che i make-up artist chiamano “waterline“. In quel punto, il prodotto entra in contatto diretto con il film lacrimale e, da lì, migra verso l’interno dell’occhio. I pigmenti, i conservanti e i leganti della matita si mescolano alle lacrime e possono irritare la congiuntiva, causando arrossamento, bruciore e lacrimazione.

Uno studio ha dimostrato che l’applicazione sulla waterline è associata a una maggiore contaminazione del film lacrimale e a un maggior disagio oculare. La matita, di per sé, potrebbe essere di ottima qualità: il problema è dove la metti.

Cosa fare subito se l’occhio si irrita (e perché strofinare è il peggior nemico)

Se l’occhio inizia a bruciare o a lacrimare dopo aver applicato la matita, la prima cosa da fare è rimuovere il prodotto con delicatezza. Non strofinare mai: lo strofinio spinge i residui più in profondità e può graffiare la cornea, peggiorando l’irritazione. Usa un dischetto di cotone imbevuto di un detergente specifico per il contorno occhi, tamponando dall’esterno verso l’interno senza esercitare pressione. Se il fastidio persiste, applica un impacco freddo sulle palpebre chiuse: il freddo riduce il rossore e il gonfiore.

Le lacrime artificiali senza conservanti possono aiutare a diluire eventuali residui e a lenire la sensazione di secchezza. Se i sintomi non migliorano entro poche ore, o se compaiono visione offuscata, forte dolore o fotofobia, consulta un oculista. Non si tratta di allarmismo: una cornea graffiata o un’infezione batterica possono avere conseguenze serie se trascurate.

Come prevenire l’irritazione senza rinunciare al trucco: la regola della distanza

Per evitare che la matita nera irriti l’occhio, la regola è semplice: applicala più in basso, sull’attaccatura delle ciglia, non sulla waterline. Se vuoi un effetto intenso, puoi avvicinarti al margine ciliare, ma senza invadere la zona umida. Scegli matite ipoallergeniche, testate oftalmologicamente, e affilale spesso: la punta usata accumula batteri che possono infettare l’occhio.

Sostituisci la matita ogni 3-6 mesi e non condividerla mai con altre persone. Se hai gli occhi particolarmente sensibili, opta per matite in crema o gel, che tendono a fissarsi meglio e a migrare meno. La prossima volta che senti bruciore dopo aver disegnato la riga, ricordati: il problema non è il prodotto, ma il punto in cui l’hai messo. E una piccola modifica nella tecnica può fare la differenza tra uno sguardo perfetto e una giornata passata a strizzare gli occhi.