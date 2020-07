Nessuno più teme le mascherine, che ormai fanno parte delle “cose da prendere prima di uscire di casa” insieme a cellulare, chiavi, portafoglio. Anche con le mascherine si può comunicare il proprio stile. Accantonando per un attimo le mascherine in colore monocromatico, o quelle che si acquistano in farmacia, qui ci concentreremo sulle mascherine con stampe e colori differenti, da alternare nei nostri outfit.

Mascherine con stampa floreale

Ditelo con un fiore! Anche per le mascherine scegliere modelli con stampe floreali può essere una buona idea. Vedervi riflesse nello specchio con un bouquet al posto della bocca vi farà spuntare il sorriso e vi donerà di sicuro una sensazione di benessere visivo. Rose, tulipani, anemoni, margherite per restare aderenti alla realtà, ma anche stampe stilizzate di fiori e piante dai colori più variegati. Tante soluzioni a portata di mano per indossare fiori e colori.

Mascherine con stampe colorate per tutta la famiglia

Per proteggere tutta la famiglia ci sono molte proposte di mascherine , spesso realizzate da artigiani. Scegliete allora un marchio che abbia la versione per adulti e quella per i più piccoli, magari con la stessa stoffa. Per i bambini potrà diventare quasi un gioco “mascherarsi” come mamma e papà e facilmente inventerete storie fantasiose insieme. Quasi come se l’intero nucleo familiare fosse un vero team o una vera squadra, il cui marchio di fabbrica risiede proprio nella mascherina. “Potere della mascherina” in azione!

Mascherine con tessuti wax

Una tipologia di tessuti molto in voga in questo momento sono quelli di provenienza africana e orientale dai pattern e colori parecchio accesi, chiamati wax. Scegliete una di queste fantasie per le vostre mascherine in tessuto stampato, se volete colpire nel segno e se credete nel potere dei colori che donano allegria ed energia.

Spesso questa tipologia di mascherine viene abbinata ad un vero e proprio kit di accessori: fascia per capelli, zainetti, turbanti, per un’esplosione di colore.

Mascherine ad arte, in tessuti stampati

Se il vostro spirito è affine all’arte, allora non avrete dubbi. Di sicuro vi orienterete verso una stampa che ritragga un’opera d’arte famosa o un artista celebre. Chi non riconosce l’iconica pittrice messicana Frida Kahlo nell’immagine qui sotto? Indossare Frida probabilmente non è solo un gesto di protezione personale ma anche una sorta di statement o manifesto rispetto ai valori che lei portò avanti per tutta la sua complessa vita: dalla passione, alla determinazione, alla curiosità. Viva la vida!