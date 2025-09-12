Dopo aver provato le maschere Kiko a meno di 10 euro, la tua beauty routine non sarà più la stessa

Come prendersi cura della propria pelle dopo la fine dell’estate? Con l’inizio della nuova stagione, puoi rinnovare la tua skincare quotidiana con prodotti differenti da quelli utilizzati nel periodo estivo. Uno step che non deve assolutamente mancare nella tua beauty routine è l’applicazione della maschera almeno una volta a settimana.

Da Kiko puoi trovare le maschere viso sotto i 10 euro, ideali sia per idratare a fondo che purificare la cute dopo l’estate. Una volta provate, non potrai più farne a meno.

Scopri le migliori maschere per il viso che puoi acquistare da Kiko!

Maschere viso di Kiko sotto i 10 euro da provare assolutamente

Sia online che nei negozi fisici di Kiko, brand italiano specializzato nella vendita di cosmetici professionali, puoi trovare il prodotto che rende la tua beauty routine ancora più efficace. Prova una di queste maschere e noterai dei miglioramenti nel giro di qualche settimana!

Per mantenere la pelle del viso giovane, fresca e sana, è importante applicare 1 o 2 volte a settimana una buona maschera. Il prodotto deve agire sul viso per circa 10 – 15 minuti, dopodiché va risciacquato con dell’acqua tiepida. La maschera è lo step successivo alla detersione, per una pelle pulita ti consigliamo di provare la quillaja, un alleato di bellezza ancora poco conosciuto.

Per chi ama l’effetto glow e desidera sfoggiare una pelle ancora più luminosa, la maschera Stellar Love Brightening Face Mask la può provare a soli 5,70 euro. La formula è arricchita con estratto di magnolia, ha una texture scintillante in crema viola e blu, oltre a emanare una fragranza fiorita e aroma di burro di cacao.

Se, invece, l’obiettivo è rimuovere l’eccesso di sebo e ridurre l’effetto lucido, la Black Clay Mask è il prodotto a base di carbone e argilla nera da provare quanto prima. La formula è arricchita con estratto di limone e carbone vegetale. La texture in crema lascia la pelle liscia e morbida. Il costo è di soli 7,99 euro.

La maschera viso idratante e lenitiva con camomilla e argilla rosa la puoi pagare scontata del 50% a soli 4,00 euro. La Pink Clay Mask è il prodotto che dovrai avere sempre con te per mantenere la pelle idratata senza appesantirla.

Puoi scegliere una delle maschere viso Kiko oppure creare una routine più efficace: applica prodotti diversi a seconda della zona del viso da trattare e i risultati saranno ancora più evidenti!