Dalla skincare all’haircare: l’alleato beauty del momento dalle proprietà sorprendenti

Prendersi cura della propria pelle è importante, ma è altrettanto fondamentale saper scegliere la giusta beauty routine per la tipologia di cute da trattare. Esistono innumerevoli prodotti in grado di rendere la pelle più idratata, più sana e senza ombra di dubbio più luminosa.

Che si tratti di pelle secca, grassa, mista o sensibile, è importante individuare il giusto trattamento da inserire nella propria routine di bellezza. Dalle creme idratanti alle maschere, se vuoi rendere la tua skincare più efficace, non puoi non provare almeno una volta nella vita i prodotti con la quillaja. Di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme!

Quillaja, gli effetti benefici sulla pelle: come usarla

L’estratto della pianta di quillaja o quillaia viene utilizzato in ambito cosmetico per motivi differenti.

Conosciuta per le sue proprietà detergenti e schiumogene, la quillaja è spesso presente nei detergenti per viso e corpo. Oltre a detergere delicatamente, contribuisce a lasciare la pelle morbida, elastica e senza dubbio più levigata.

Originaria del Cile e della Bolivia, è nota anche come “legno di Panama“. La corteccia della pianta è ricca di saponine vegetali e flavonoidi, preziosi alleati di bellezza da inserire nella propria beauty routine.

La quillaja svolge un’importante azione antiossidante, proteggendo dai radicali liberi. In commercio è possibile trovarla in detergenti e struccanti, ma anche in creme anti age e sieri nutrienti. I suoi benefici, però, non si limitano alla pelle: questo ingrediente naturale sembra avere effetti positivi anche sul cuoio capelluto, che purifica a fondo lasciando i capelli più morbidi e puliti più a lungo. Consigliato, quindi, anche per contrastare problemi di seborrea o forfora persistente.

Bottega Verde propone un gel dalla formula delicata, ideale non solo per detergere il viso, ma anche per rimuovere ogni traccia di trucco senza causare bruciore agli occhi. Da utilizzare sia al mattino, per una detersione più profonda, che la sera, come struccante e come detergente. Noterai sin da subito una pelle più elastica, morbida e pulita.

Per la chioma, invece, specialmente per chi ha un cuoio capelluto delicato, può provare lo shampoo doccia alla corteccia di quillaia del brand Fitocose, brand italiano vegan di cosmesi bioecologica.

Ora non ti resta che scegliere il prodotto di cui hai bisogno e provarlo sulla tua pelle: un piccolo gesto che trasformerà completamente la tua beauty routine, rendendola indubbiamente più efficace!