Maschere di viso a base di curcuma, funzionano davvero? 5 modelli da provare per l’autunno

La curcuma è una spezia amata in cucina, ma pochi sanno che è anche una valida alleata di bellezza: ecco 5 maschere da provare questo autunno

Gli ingredienti naturali sono spesso i nostri migliori alleati quando si tratta di bellezza e benessere. I prodotti che acquistiamo in profumeria o al supermercato, infatti, talvolta contengono estratti o sostante che arrivano proprio da ciò che madre natura ci offre. La curcuma è una spezia molto nota e amatissima in cucina, capace di aggiungere un tocco di gusto a diverse pietanze. Pochi sanno, però, che può rivelarsi portentosa anche per la cura della pelle. Ecco 5 maschere da provare questo autunno di cui non potremo fare più a meno.

Curcuma, le proprietà di una spezia amatissima: 5 maschere per prendersi cura della pelle

Sappiamo tutti che l’epidermide varia da persona a persona. Ognuno ha le sue esigenze e necessità, a seconda della tipologia: grassa, secca, sensibile, mista. Unendo tra loro, dunque, diversi ingredienti naturali, si possono ottenere delle maschere e degli impacchi che nutrono, proteggono, illuminano e rassodano il viso, aiutandoci a mantenere la pelle giovane e fresca. La curcuma, in particolare, ha una naturale capacità antinfiammatoria e aiuta a contrastare l’invecchiamento combattendo i radicali liberi.

Curcuma e aloe vera (gel) per la pelle sensibile. Un connubio perfetto chi ha un’epidermide facilmente irritabile con rossori e sfoghi. Basta mescolare un cucchiaio dell’una e dell’altra, assicurandosi che si tratti di ingredienti puri e formare una pappetta da spalmare sul viso pulito. Dopo aver tenuto in posa dieci minuti basta risciacquare con acqua tiepida.

Curcuma e limone contro macchie e imperfezioni. A tutti sarà capitato che, a seguito di un brufoli, sulla pelle sia rimasto un segno rosso o scuro o magari di veder comparire qualche “macchia” a causa dell’avanzare del tempo. Mischiando curcuma e succo di limone si ottiene un composto portentoso che contribuisce a “schiarire” la zona. Attenzione, fare sempre una piccola prova prima dell’uso: il limone potrebbe “bruciare”. Ricordiamo, inoltre, di non tenere in posa più di cinque minuti.

Curcuma e avocado per idratare a fondo. Adatta ad ogni tipo di pelle, soprattutto a quella impura, l’unione di curcuma e avocado aiuta a lenire e idratare a fondo, ma anche a “pulire” l’epidermide. Basta frullare la polpa del frutto e unire tanta spezia quanto basta ad ottenere una pastetta cremosa. In posa dieci minuti e poi acqua fresca per il risciacquo.

Curcuma e miele per la pelle secca. Una ricetta facile facile e a costo zero portentosa per la pelle che ha bisogno di idratazione e coccole. Basta sciogliere qualche istante il miele a bagnomaria in modo che risulti bello liquido e unire alla curcuma, amalgamando per bene. Dopo aver lavato e asciugato il viso, spalmare per bene anche sul collo e lasciar agire almeno un quarto d’ora.

Curcuma e yogurt pe la pelle mista. Anche questa maschera si presta a più tipologie di epidermide, ma è indicata particolarmente per quella mista. Purificante, idratante e illuminante, si può usare uno yogurt classico magro o anche uno greco, a seconda di ciò che abbiamo in casa. Bastano sempre una decina di minuti di posa e il gioco è fatto.