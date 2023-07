Anche tu sei una ‘maschera viso addicted’? Occhio a non fare questi errori, ne va della salute della tua pelle

Il modo migliore per sfruttare i benefici delle maschere viso senza commettere alcuni errori comuni. Vediamo insieme le 5 cose da non fare

Come sappiamo, la pelle del viso ha sempre bisogno di idratazione. L’anno o il periodo difficile, possono spegnerla e disidratarla. In questi casi, c’è bisogno dunque di un buon boost in grado di cancellare almeno in parte i segni che si sono creati.

Una buona routine di skincare può alleviare i piccoli difetti: le maschere viso sono sicuramente la cosa più adatta a offrire risultati immediati, e presentano molteplici trattamenti. Si va dalla disidratazione ai punti neri, passando per le impurità e le rughe. Per trarre realmente beneficio dalle face task, bisogna però rispettare alcuni step.

Compiere alcuni errori potrebbe compromettere la riuscita del trattamento di bellezza.

Maschere viso, quali sono i 5 errori da evitare

Ecco quali sono i cinque errori da evitare applicando una maschera viso:

Non detergere il viso prima di applicare la maschera

Non tutti lo sanno, ma la detersione è un passaggio fondamentale e va fatta prima dell’applicazione della maschera viso. Il procedimento è lo stesso sia per le maschere classiche che per quelle in tessuto. È senz’altro importante pulire la pelle, in modo da eliminare ogni tracci di make-up e impurità. Bisogna sempre struccare il viso in modo accurato, e risciacquare la pelle con un detergente adatto. Dopo aver tamponato il tonico, allora si può procedere all’applicazione.

2. Superare il tempo di posa

Pensare che più si lasci in posa la maschera, più si abbiano benefici è una condizione comune. Quando invece si lascia agire la maschera per più tempo rispetto a quello previsto scritto sulla confezione, il rischio è che faccia l’effetto contrario, asciugando e seccando la pelle.

3. Applicarle continuamente

Ogni maschera ha il suo minutaggio, ma anche la sua frequenza. Quelle idratanti possono essere messe anche due volte a settimana, mentre quelle purificanti ed esfolianti andrebbero fatte una o due volte al mese. Così facendo, la pelle non si irrita e rimane ben idratata.

4. Stendere la texture in crema con le mani

Utilizzare le mani per applicare le maschere viso è un altro errore che viene fatto da molti. Gli esperti di bellezza suggeriscono di usare una spugnetta apposita che faccia sì che si riduca il contatto con germi e batteri portatori di impurità.

5. Non usare un prodotto adatto alla propria pelle

Infine, è importante scegliere la tipologia di maschera viso da applicare sulla propria pelle. Scegliere quella più adatta alla propria sensibilità. Soltanto così si possono evitare effetti collaterali quali irritazioni e rossori cutanei, così come anche pori occlusi e ponti neri.

Il consiglio è come abbiamo visto, quello di seguire sempre le indicazioni riportate sopra le confezioni, in modo da non sbagliare ed eseguire sempre tutti i passaggi nel modo corretto.