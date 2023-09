Mascara, la scelta perfetta per questo autunno: la nuance ideale per questo autunno

Vuoi scoprire qual è la nuance di mascara che andrà di moda questo autunno? In questo modo sarai sempre al passo con le mode più recenti.

Il mascara è uno dei trucchi del makeup maggiormente utilizzato dalle donne per mettere in risalto lo sguardo e donargli una profondità tale da renderlo accattivante o delicato, in base alle proprie preferenze.

Ogni stagione dell’anno prevede diverse mode che cambiano con molta velocità e che le più appassionate desiderano poter seguire alla lettera. Anche quest’anno ovviamente per la stagione autunnale vi sono delle indicazioni molto precise relative a quali siano i prodotti di make up da scegliere e anche ai colori migliori da utilizzare. Infatti, anche per quanto riguarda i mascara da scegliere vi è un colore in particolare che permetterà di mettere in risalto lo sguardo e di ottenere un effetto di particolare eleganza e raffinatezza.

Ecco la nuance di mascara perfetta per l’autunno

L’autunno è caratterizzato dai colori delle foglie che virano verso il rosso, l’arancione e il giallo, e al tempo stesso da quello dei rami degli alberi spogli, ossia il marrone. È proprio questo infatti il colore che andrà di moda per tutta la stagione autunnale. Oltre a richiamare il colore degli alberi, ricorda anche un’atmosfera delicata e accogliente, quella che ci si aspetta di trovare quando si entra in casa al caldo dopo le temperature esterne che iniziano ad abbassarsi e a diventare sempre più gelide.

Infatti, il mascara di questo colore è perfetto per la transizione tra l’estate e l’inverno ed è in grado di donare uno sguardo naturale e caldo. È perfetto per tutte le donne che vogliono poter definire il loro sguardo, senza però dover appesantire troppo le ciglia: questa nuance è indicata soprattutto per andare a scuola oppure a lavorare, così da mantenere un look delicato e acqua e sapone.

I colori di occhi ideali su cui utilizzare una marrone sono quelli verdi e quelli azzurri, ma anche su quelli marroni può fare la sua ottima figura, visto che si tratta di un colore parecchio versatile. Per chi di solito usa anche gli ombretti, il mascara marrone può essere abbinato a una grande scelta di altri colori. Per esempio, tutte le nuance del cioccolato e del beige oppure i colori terracotta e rame permettono di dare allo sguardo un aspetto ancora più affascinante e seducente. Al tempo stesso anche i colori nude permettono di risaltare la propria bellezza naturale, creando un look delicato e per niente aggressivo.