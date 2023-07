Mascara cocktail, l’ultimo trend di Tik Tok per ciglia folte e lunghe

Il mascara cocktail è un trend che sta spopolando sui social e che permette di ottenere ciglia lunghe e folte già dai primi passaggi

Nel mondo del beauty per ogni stagione ci sono idee innovative che arrivano, rivoluzionando l’utilizzo di molto prodotti make up, come nel caso del mascara. Questo prodotto è diventato molto versatile e il suo utilizzo si è evoluto in tanti modi nel tempo, per favorire risultati capaci di soddisfare qualsiasi esigenza, sull’aspetto delle proprie ciglia.

Il mascara è un prodotto che è stato discusso molto e che ogni beauty brand ha inserito nella propria linea, facendo a gara a quale sia il prodotto di qualità migliore in quanto ad effetto, formula e qualità. Eppure, la soluzione per ritrovare la perfezione sulle proprie ciglia potrebbe non essere limitata a un prodotto.

La nuova tendenza del mascara cocktail. Ecco di cosa si tratta

E’ difficile trovare il mascara perfetto per le proprie ciglia, che sia long lasting, volumizzante, con effetto ciglia finte, waterproof, ecc. Ma stavolta, la soluzione arriva dai social, da un trend che sta spopolando sempre di più e che viene definito come mascara cocktail.

Il nome di questa tendenza parla da se, si tratta di una combinazione di due o più mascara. Applicati in sequenza permettono di ottenere risultati straordinari e un effetto davvero unico sulle ciglia, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, una tecnica consente di creare un look ciglia personalizzato. In realtà il mascara cocktail viene utilizzato già da tempo dai make up artist e professionisti, motivo per cui a volte riescono a creare un effetto sulle proprie ciglia, e quelle di star e modelle davvero unico, difficile da replicare.

Il mascara cocktail solitamente consiste nell’utilizzare un mascara con formula volumizzante e uno con formula allungante e/o addensante, in modo da creare un effetto folto, come quello dato dalle ciglia finte. Questa idea è molto originale, e utilizzare due mascara o più dalla formula diversa, permetterà di ottenere un look personalizzato e non appesantirà le ciglia, grazie all’azione differente svolta da ognuno.

Oltre all’utilizzo di un mascara volumizzante e allungante, è possibile applicarne uno anche per fissare il make up, in modo che mascara possa durare a lungo sulle ciglia. La combinazione potrebbe essere un segreto personale difficile da replicare, un asso nella manica del proprio look. Il mascara cocktail è diventato una tendenza popolare sui social, e ognuno propone la propria combinazione in base al risultato che si vuole ottenere.