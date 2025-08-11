Il bob di Marilyn Monroe: l’iconico taglio degli anni Cinquanta torna di moda

Torna di tendenza per l’estate 2025 (e non solo9 il famosissimo taglio bob alla Marilyn Monroe. Il cosiddetto Marilyn Bob è uno dei tagli di capelli più richiesti nei saloni, gli hairstylist soddisfano le richieste delle loro clienti con uno degli haircut più belli e sofisticati del momento.

Ispirato all’iconica e amatissima Marilyn Monroe, questo look chic dal tocco vintage richiama lo stile intramontabile dell’attrice californiana, simbolo degli anni Cinquanta. La sua immagine e il suo stile restano fonte di ispirazione ancora oggi, attraverso abiti, accessori e dettagli senza tempo.

Se desideri l’acconciatura ispirata all’icona di Hollywood, ecco alcune dritte da prendere in considerazione prima di prenotare il taglio dal tuo parrucchiere di fiducia.

Marilyn Bob, il taglio di capelli torna di tendenza per il 2025

Quali sono le principali caratteristiche del taglio alla Marilyn Monroe? Sicuramente hai ben presente l’icona di Hollywood degli anni ’50, ma se hai intenzione di richiedere questo haircut al tuo parrucchiere, ecco i dettagli che dovresti conoscere assolutamente.

La forma, come dice il nome stesso, è un caschetto a tutti gli effetti: il bob, rispetto al classico long bob che tutte noi conosciamo, si porta voluminoso e con onde naturali, perfetto per chi parte da una base mossa (né liscia né riccia).

La lunghezza non è eccessivamente corta, il caschetto alla Monroe sfiora il mento e incornicia il viso con il suo ciuffo spostato verso l’alto per un effetto ancora più vintage e di classe.

Questa tipologia di taglio si presta a chi parte da un colore naturale chiaro, quindi chi ha un biondo di partenza può optare per un biondo platino, proprio come quello di Marilyn.

Ovviamente, il Marilyn Bob si adatta a ogni tipologia di incarnato, quindi può essere sfoggiato in diverse nuance, dal castano scuro/cioccolato al rame naturale, di tendenza per l’estate 2025. A tal proposito, non perdere i colori di capelli di tendenza per tutto la stagione estiva.

Prendi ispirazione dal bob iconico personalizzando con dettagli moderni, in questo modo non otterrai un taglio di capelli anni Cinquanta retrò. Crea un look più sbarazzino con onde leggere e opta per una riga centrale o laterale, a seconda della forma del tuo viso.

Come mettere in evidenza il bob Monroe? Sicuramente il make up gioca un ruolo fondamentale. Scegli un trucco d’effetto e deciso, come un rossetto rosso dal finish lucido e un trucco occhi con eyeliner e ciglia voluminose!